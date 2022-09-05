РСВ

Что вам обязательно нужно учесть в отчете по форме РСВ за 3 квартал

Разбираем новшества в формах отчета и показываем как заполнять и сдавать отчет РСВ в сентябре 2022 года.

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Что вам обязательно нужно учесть в отчете по форме РСВ за 3 квартал

Как правильно заполнить отчет за 3 квартал

На титульном листе укажите код 33 в поле «Расчетный (отчетный) период». Суммы страховых взносов в РСВ за 9 месяцев указываются нарастающим итогом. 

В разделе 1 по строкам 031–033, 051–053, 071–073, 091–093, 111–113, 121–123 — укажите суммы взносов за 3 квартал с разбивкой по месяцам.

Также в разделе 1 напишите по каждому из взносов: 

  • КБК;
  • сумму отчислений сумму взносов за 9 месяцев 

В приложении 1 уточните отчисления работодателя на ОПС и ОМС, а именно:

  • количество застрахованных лиц,
  • суммы выплат в пользу лиц;
  • суммы, которые не подлежат обложению взносами;
  • базу для расчета;
  • сумму исчисленных взносов.

Потом в разделе 3 о личных данных застрахованных сотрудников заполните информацию на каждого человека:

  • ФИО;
  • Дата рождения;
  • Гражданство;
  • Серия и номер паспорта;
  • ИНН;
  • СНИЛС.

Лучше заполняйте отчет по следующему порядку — меньше запутаетесь:

  1. Титульный лист.
  2. Раздел 3.
  3. Приложения.
  4. Раздел 1.

Что изменилось в форме РСВ с 2022 года

Добавили новые коды пониженных тарифов (код «23» для участников ИНТЦ, «24» для общепита и «25» для страхователей с Курильских островов) и коды категорий застрахованных лиц. Коротко о других изменениях:

  • из раздела 1 исключили строки, где указывали суммы превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на ОСС (стр. 120-123);
  • в приложении 2 удалили признак выплат и строку 090 «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате (сумма превышения произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами)»;
  • изменили нумерацию приложений. Действовавшие до этого приложения 3 и 4 утратили силу.

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