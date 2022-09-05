Что вам обязательно нужно учесть в отчете по форме РСВ за 3 квартал

Как правильно заполнить отчет за 3 квартал
На титульном листе укажите код 33 в поле «Расчетный (отчетный) период». Суммы страховых взносов в РСВ за 9 месяцев указываются нарастающим итогом.
В разделе 1 по строкам 031–033, 051–053, 071–073, 091–093, 111–113, 121–123 — укажите суммы взносов за 3 квартал с разбивкой по месяцам.
Также в разделе 1 напишите по каждому из взносов:
- КБК;
- сумму отчислений сумму взносов за 9 месяцев
В приложении 1 уточните отчисления работодателя на ОПС и ОМС, а именно:
- количество застрахованных лиц,
- суммы выплат в пользу лиц;
- суммы, которые не подлежат обложению взносами;
- базу для расчета;
- сумму исчисленных взносов.
Потом в разделе 3 о личных данных застрахованных сотрудников заполните информацию на каждого человека:
- ФИО;
- Дата рождения;
- Гражданство;
- Серия и номер паспорта;
- ИНН;
- СНИЛС.
Лучше заполняйте отчет по следующему порядку — меньше запутаетесь:
- Титульный лист.
- Раздел 3.
- Приложения.
- Раздел 1.
Что изменилось в форме РСВ с 2022 года
Добавили новые коды пониженных тарифов (код «23» для участников ИНТЦ, «24» для общепита и «25» для страхователей с Курильских островов) и коды категорий застрахованных лиц. Коротко о других изменениях:
- из раздела 1 исключили строки, где указывали суммы превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на ОСС (стр. 120-123);
- в приложении 2 удалили признак выплат и строку 090 «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате (сумма превышения произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами)»;
- изменили нумерацию приложений. Действовавшие до этого приложения 3 и 4 утратили силу.
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