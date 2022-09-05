Что вам обязательно нужно учесть в отчете по форме РСВ за 3 квартал

Как правильно заполнить отчет за 3 квартал

На титульном листе укажите код 33 в поле «Расчетный (отчетный) период». Суммы страховых взносов в РСВ за 9 месяцев указываются нарастающим итогом.

В разделе 1 по строкам 031–033, 051–053, 071–073, 091–093, 111–113, 121–123 — укажите суммы взносов за 3 квартал с разбивкой по месяцам.

Также в разделе 1 напишите по каждому из взносов:

КБК;

сумму отчислений сумму взносов за 9 месяцев

В приложении 1 уточните отчисления работодателя на ОПС и ОМС, а именно:

количество застрахованных лиц,

суммы выплат в пользу лиц;

суммы, которые не подлежат обложению взносами;

базу для расчета;

сумму исчисленных взносов.

Потом в разделе 3 о личных данных застрахованных сотрудников заполните информацию на каждого человека:

ФИО;

Дата рождения;

Гражданство;

Серия и номер паспорта;

ИНН;

СНИЛС.

Лучше заполняйте отчет по следующему порядку — меньше запутаетесь: Титульный лист. Раздел 3. Приложения. Раздел 1.

Что изменилось в форме РСВ с 2022 года

Добавили новые коды пониженных тарифов (код «23» для участников ИНТЦ, «24» для общепита и «25» для страхователей с Курильских островов) и коды категорий застрахованных лиц. Коротко о других изменениях:

из раздела 1 исключили строки, где указывали суммы превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на ОСС (стр. 120-123);

в приложении 2 удалили признак выплат и строку 090 «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате (сумма превышения произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами)»;

изменили нумерацию приложений. Действовавшие до этого приложения 3 и 4 утратили силу.

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