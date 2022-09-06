Налоговые схемы

Самые опасные налоговые схемы в 2023 году. Не пользуйтесь ими

Рассказываем в статье о схемах, которые доведут главбуха и гендира до уголовных дел, тюрьмы, доначислений налогов на несколько миллионов рублей и разорению бизнеса. Запоминайте, как делать не надо.

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Самые опасные налоговые схемы в 2023 году. Не пользуйтесь ими

Схема 1. Уступка долга с дисконтом аффилированному лицу

Схема становится опасной, когда налоговики видят явную взаимозависимость, согласованность, по которой компания незаконно экономит на налогах:

  • одни и те же лица в участвуют в управлении/капитале;
  • учредители и должностные лица — родственники;
  • согласованные действия;
  • цены отклоняются от среднерыночных цифр;
  • отсутствует деловая цель.

Схема 2. Присоединение чужих убытков

Операция не приведет вас ни к чему хорошему. Результат один — незаконная налоговая выгода и проверка от ФНС.

Присоединить убыточную компании оправдано только если у этой фирмы есть экономический потенциал. Что говорит о незаконности:

Схема 3. Неотражение выручки 

Не отражаете доходы — сильно рискуете нарваться на ФНС. Налоговики вправе определить размер получаемого дохода через информацию от банков, других налогоплательщиков, допрос свидетелей. 

Пример: дело сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба». Налоговики по итогам проверки доначислили 1,2 миллиарда рублей. Собственнику дали 2 года тюрьмы.

Специальные сотрудники стирали из памяти ККТ крупные продажи, некоторые чеки занижали на сумму до 50% через карты лояльности сотрудников. Наличка не отражалась частично или полностью в ККТ.

Схема 4. «Серая» зарплата

Об этой схеме наслышаны многие. Вот некоторые пункты, которые раскроют вас перед налоговиками:

Не используйте эти схемы — это чревато тюрьмой и штрафами как для главбуха, так и для генерального директора, собственника.

Как законно сэкономить на налогах

Лучше использовать те методы оптимизации налогов, которые не вызовут вопросов со стороны ФНС. Об этом мечтает каждый предприниматель и бухгалтер — экономить на налогах без претензий со стороны органов.

Таких способов много, поэтому делимся, где узнать о них побольше. Посмотрите курс от двух налоговых консультантов-экспертов:

Наталия Бухарина — советник налоговой практики юридической компании «Лекс Альянс»

Владислав Донченко — партнер налоговой практики юридической компании «Лекс Альянс»

Эксперты научат вас:

  • анализировать свои налоговые схемы: какие из них опасные, а какие нет;
  • понимать, какие риски по налогам есть у вашей компании;
  • минимизировать налоговые риски;
  • отстаивать свои законные методы экономии на налогах перед инспекторами и судами.

Онлайн-курс полезен для бухгалтеров и директоров компаний — узнаете как отвечать на допросах, за что вас могут посадить и оштрафовать.

Выходить из дома не нужно — обучение дистанционное. Смотрите уроки, проходите 3 теста, в конце получаете сертификат. 

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Самые опасные налоговые схемы в 2023 году. Не пользуйтесь ими

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