Льготы для МСП

Как считать взносы по льготному тарифу для МСП

Объясняем как рассчитывать взносы с учетом МРОТ, как облагать части тарифом и по какой ставке. И что с взносами на ОМС, ОСС и ОПС.

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Как считать взносы по льготному тарифу для МСП

На каких выплатах можно сэкономить и как их посчитать

Чтобы использовать льготный тариф, нужно быть в реестре субъектов МСП. Он формируется автоматически на основании данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ваших отчетов. Применять тариф разрешают с 1-го числа месяца, в котором сведения о фирме или ИП внесены в реестр.

Малые и средние предприятия платят страховые взносы по таким ставкам:

  • с зарплаты в размере МРОТ — 30%;
  • остальная часть, которая выше МРОТ — 15%.

15% распределены так:

  • взносы на ОПС — 10%;
  • взносы на ВНиМ — 0%;
  • взносы на ОМС — 5%.

Пример 1: Вы выплачиваете работнику 30,000 рублей в месяц. 13,890 будут облагаться по общим ставкам страховым взносов, а 16,110 (30,000 — 13,890) — по тарифу 15%.

Чтобы рассчитать взносы, учитывайте федеральный МРОТ на начало года (13,890 рублей) и предельные базы по страховым взносам.

Пример 2: Зарплата работника — 60,000 рублей. Считаем страховые взносы по льготному тарифу.

13,890×30% = 4,167 рублей.

60,000 — 13,890 = 46,110 рублей.

46,110×15% = 6916,5 рублей, где:

  • 46,110×10% = 4,611 рублей — страховые взносы на ОПС;
  • 46,110×5% = 2305,5 рубля — страховые взносы на ОМС.

Общая сумма страховых взносов — 11083,5 рубля.

А если я не хочу платить по пониженному тарифу?

Отказаться от льготы нельзя. Тарифы взносов утверждает Налоговый кодекс. Вот что пишет Минфин в письме от 03.06.2021 № 03-15-05/43471:

«Плательщику страховых взносов не предоставлено право отказаться от установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах тарифов страховых взносов либо изменить их размер, в том числе отказаться от пониженных тарифов страховых взносов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».

Что еще стоит знать о РСВ, льготах и отчетах

Льготные тарифы распространяются на выплаты по трудовым и договорам ГПХ. Для сравнения с МРОТ берется весь начисленный доход (облагаемый взносами) за месяц и не важно, сколько дней в этом месяц отработал сотрудник.

Помимо льготных тарифов для МСП есть и другие. А в отчетности РСВ можно наделать кучу ошибок и потом долго думать и искать, где вы написали не ту цифру или указали не тот код.

И как в этом разобраться?

Спокойно работать со страховыми взносами бухгалтерам можно и даже нужно. Достаточно получить больше структурированных знаний, знать где избегать ошибок и как правильно заполнять отчеты.

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