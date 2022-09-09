Жаркий спор бухгалтеров об аутсорсе! Заработок в 25 тысяч рублей за ведение девяти компаний — жестокая реальность

С чего начался спор?

В «Красном уголке бухгалтера» подписчица Елена поделилась своей историей о работе на аутсорсе. Живет в Брянске, ведет девять компаний по бухучету и зарабатывает 25 тысяч рублей в месяц.

Комментаторы разделились на два лагеря: первые говорили, что аутсорс никогда не сравнится с работой в штате и заработать большие деньги нереально. Вторые утверждали, что спокойно работают с московскими фирмами и зарабатывают больше 100 тысяч в месяц.

Бухгалтеры говорили о прайс-листах, как предлагать услуги компаниям, где найти клиентов. Обсудили из-за чего получается так, что человек работает с утра до ночи, зашивается и получает только 25 тысяч. Посетовали на несправедливость жизни и работы бухгалтера.

Коллеги дали Елене пару советов, как выйти из этой трясины и пробить «потолок» в 25.000.

Как заработать на аутсорсе больше, но брать меньше компаний

Поделимся советами от финансового директора, главного бухгалтера и аудитора Ирины Морозовой.

«Рекомендую начинать со связок в двух направлениях. Продавайте компаниям то, что вы любите делать и то, что вы делаете профессионально. Допустим, сопровождаете клиентов при налоговых проверках, или ведете розницу у ИП или ООО».

Ответьте себе на два вопроса, прежде чем продавать услуги:

Какую проблему я решаю? Кто готов за это платить?

Помогите клиентам решить их боль. Допустим, у ООО заблокирован счет и нужно разобраться, из-за чего это произошло. Или спасите компанию, сдайте квартальные/годовые отчеты.

Люди будут за это платить — от этого зависит успех их бизнеса.

Не хочу получать 25 тысяч и вести девять компаний, как работать по-другому?

Вот пять шагов от эксперта, чтобы выйти на заработок в 100 тысяч на аутсорсе:

Примите решение, точно ли хотите уйти из найма в аутсорс. Определитесь с продуктом, услугой и ценой. Найдите первых клиентов из ближнего круга: знакомые, директора, партнеры и пр. Составьте план, сколько вам нужно брать клиентов и какой для них выставить ценник. Заявите о себе и не бойтесь неудач.

Но это обзорные шаги. В каждом из них по несколько нюансов и секретов, о которых неплохо бы узнать.

Мы знаем, где вам погрузиться в тему аутсорса и узнать все самое важное. Как раз подготовили обучающую подборку по бухаутсорсингу. Какие эксперты вам помогут:

Лариса Магафурова — успешный аутсорсер, профи по бухучету и налогам, опыт работы более 17 лет.

Андрей Жильцов — эксперт в налоговом и бухгалтерском учете, консультирует бухгалтеров более 5 лет.

Ирина Морозова — финансовый директор, главный бухгалтер и аудитор.

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