Топ-5 функций и формул Excel для бухгалтеров, которые упростят работу

1. Адресация
Когда вы производите расчеты в таблице, то часто прибегаете к помощи относительной адресации.
Для примера возьмём таблицу расчета зарплаты по часам и ставкам. Для расчета суммы заработной платы умножаете ставку сотрудника на количество отработанных часов.
Вуаля — вы получили данные по зарплате Иванова.
2. Функция «СУММ»
С ее помощью можно сложить сразу нескольких чисел. Эта функция — альтернатива сложения чисел через знак плюс.
Можно также прописать функцию вручную, написав: равно, СУММ.
3. Поиск и замена
Функция поиска помогает найти текстовые или числовые данные на листе или по всей книге. Чтобы вызвать функцию, щелкните в «Ленте меню» раздел «Главная» и затем в «Панели инструментов» найдите раздел «Редактирование». И в нём нажмите кнопку «Найти и выделить».
Вы не обязательно должны помнить слово полностью. Например, вы помните что фамилия начинается на «Ива».
Функция «Замена» — дополнение «Поиска» и заменяет слова, числа или части слов.
4. Горячие клавиши
Помимо функций в Excel есть удобные комбинации клавиш, которые упростят вам работу:
- Ctrl Shift 4 — определяет денежный формат ячейки;
- Ctrl Shift 7 — устанавливает внешней границы выделенного диапазона ячеек;
- Shift F2 — редактирует примечания;
- Ctrl ; — вводит текущую дату;
- Alt = — запускает функцию «Автосумма».
5. Умная таблица
Чтобы получить таблицу, выделите нужный диапазон, или любую ячейку, и разверните список «Форматировать как таблицу»
В итоге получаете вот такие ячейки, которые можно редактировать:
После формирования таблицы на ленте появляется новая вкладка «Конструктор», на которой вы можете менять параметры созданной таблицы.
Другие функции, клавиши и формулы, которые упростят работу бухгалтера в Excel
Мы рассказали только о пяти, а их десятки, и даже сотни. Все функции использовать нереально, но почему бы не автоматизировать то, что можно.
«Клерк» нашел спеца по Excel, которые объясняет все на простом языке, без сложных терминов. С иллюстрациями, подсказками, шаблонами.
Олег Зык — бухгалтер, оценщик, предприниматель и создатель курсов по Excel.
Он научит вас:
- работать с любыми видами данных, графиками, шаблонами и таблицами;
- форматировать и печатать документы в Эксель;
- вести подсчеты с помощью самых сложных формул;
- сортировать данные и проводить их аналитику.