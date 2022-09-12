Топ-5 функций и формул Excel для бухгалтеров, которые упростят работу

1. Адресация

Когда вы производите расчеты в таблице, то часто прибегаете к помощи относительной адресации.

Для примера возьмём таблицу расчета зарплаты по часам и ставкам. Для расчета суммы заработной платы умножаете ставку сотрудника на количество отработанных часов.

Вуаля — вы получили данные по зарплате Иванова.

2. Функция «СУММ»

С ее помощью можно сложить сразу нескольких чисел. Эта функция — альтернатива сложения чисел через знак плюс.

Можно также прописать функцию вручную, написав: равно, СУММ.

3. Поиск и замена

Функция поиска помогает найти текстовые или числовые данные на листе или по всей книге. Чтобы вызвать функцию, щелкните в «Ленте меню» раздел «Главная» и затем в «Панели инструментов» найдите раздел «Редактирование». И в нём нажмите кнопку «Найти и выделить».

Вы не обязательно должны помнить слово полностью. Например, вы помните что фамилия начинается на «Ива».

Функция «Замена» — дополнение «Поиска» и заменяет слова, числа или части слов.

4. Горячие клавиши

Помимо функций в Excel есть удобные комбинации клавиш, которые упростят вам работу:

Ctrl Shift 4 — определяет денежный формат ячейки;

Ctrl Shift 7 — устанавливает внешней границы выделенного диапазона ячеек;

Shift F2 — редактирует примечания;

Ctrl ; — вводит текущую дату;

Alt = — запускает функцию «Автосумма».

5. Умная таблица

Чтобы получить таблицу, выделите нужный диапазон, или любую ячейку, и разверните список «Форматировать как таблицу»

В итоге получаете вот такие ячейки, которые можно редактировать:

После формирования таблицы на ленте появляется новая вкладка «Конструктор», на которой вы можете менять параметры созданной таблицы.

Другие функции, клавиши и формулы, которые упростят работу бухгалтера в Excel

Мы рассказали только о пяти, а их десятки, и даже сотни. Все функции использовать нереально, но почему бы не автоматизировать то, что можно.

«Клерк» нашел спеца по Excel, которые объясняет все на простом языке, без сложных терминов. С иллюстрациями, подсказками, шаблонами.

Олег Зык — бухгалтер, оценщик, предприниматель и создатель курсов по Excel.

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