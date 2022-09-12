ФСБУ Аренда

Как учитывать лизинг без дисконтирования в 1С по ФСБУ 25/2018

Возвращаемся к мозговыносящему ФСБУ «Аренда». В нем можно разбираться вечно, но мы объясним учет лизинга так, чтобы у вас не закипела кровь от ярости. Все на примерах, картинках и человеческим языком.

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Как учитывать лизинг без дисконтирования в 1С по ФСБУ 25/2018

Начинаем работать с документом. Поступление в лизинг, проводки

В шапке документа укажите номер и дату входящего документа, выберите контрагента и договор с ним, укажите дату окончания договора.

Проверьте поле «Счет расчетов» — там должен быть указан счет 76.07.1.

В полях «Расходы по амортизации» и «Арендные платежи в НУ» выберите или создайте «Способы отражения расходов».

В табличную часть документа добавьте новую строку. В графе «Предмет аренды» выберите «Основные средства», укажите сумму договора лизинга и срок.

В графах «Счет учета», «Счет амортизации» и «Счет НДС» укажите счета 01.03, 02.03 и 76.07.9.

Проведите документ.

Обязательно проверьте проводки и записи в регистрах, которые нужны для учета ППА.

Оформите операцию оплаты по договору лизинга. Поможет стандартный документ «Списание с расчетного счета». 

В поле «Счет расчетов» выберите счет 76.07.2, в нем укажите расчеты по выданным авансам. 

Как в 1С признавать арендные платежи в НУ

Расходы признаются по НУ за каждый первый месяц. Сделать это можно при помощи регламентной операции «Признание в НУ арендных платежей». 

Кликните на ссылку регламентной операции, выберите «Показать проводки». Проверьте результат.

Проводки выкупа предметов лизинга

На этом примере документ формирует следующие проводки:

Как быть с дисконтированием, счетами-фактурами в 1С

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Как учитывать лизинг без дисконтирования в 1С по ФСБУ 25/2018
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