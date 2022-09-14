За какие ошибки в учете бухгалтера ждут штрафы, гнев руководителя и как этого избежать

Решение ошибки зависит от того, когда вы ее обнаружили:

В текущем периоде. В прошлом периоде. В отчете, который приготовили, отправили в налоговую, но он еще не утвержден собственниками. В отчет за прошлый год, утвержденный собственниками.

Ошибки текущего периода

В этом случае достаточно исправить ее соответствующими проводками в тот же день, как вы ее нашли. (п.5 ПБУ 22/2010).

Если ошибка за третий или четвертый квартал привела к тому, что есть недоимка по НДС за 1 квартал, то придется подать уточненную декларацию по налогу.

Если вы исправили ошибку, и обнаружили, что переплатили налоги, то подавать уточненку не обязательно.

Ошибки прошлого периода

Если вы нашли ошибку за прошлый отчетный период, то исправьте ее проводками за декабрь. Так говорит п.6 ПБУ 22/2010.

Подавать уточненку по декларациям или нет — в каждом конкретном случае надо решать отдельно.

Ошибки после сдачи отчетности, но до ее утверждения

Собственники ООО обязаны утвердить отчетность за прошедший год в марте-апреле следующего (и даже если учредитель в единственном числе — тоже обязан). То же самое касается акционеров АО.

Если вы обнаружили ошибку в этом периоде, то сначала определитесь, существенная она или нет.

Согласно п.3 ПБУ 22/2010:

Степень существенности зависит не столько от суммы, сколько от того, как она влияет на финансовые показатели организации.

Можно воспользоваться ст. 15.11 КоАП РФ и признавать ошибку существенной, если она исказила тот или иной показатель, более, чем на 10%.

А если ошибку признали несущественной, то достаточно будет ее исправить в месяце обнаружения.

Ошибки после утверждения отчетности за прошлый период

Исправлять ошибку в этом случае нельзя. Вот что об этом говорит п.10 ПБУ 22/2010:

На сколько и за что вас оштрафуют

1. Не предоставите отчетность или нарушите сроки сдачи — штраф от 10 000 до 30 000 руб.

2. Незначительно исказите показатели отчетности не менее чем на 1%, но не более чем на 10%, не превышающим 100 000 руб. — штраф от 1 000 до 5 000 руб.

3. Грубо нарушите требования к составлению отчетности — штраф от 15 000 до 30 000 руб .

Как избежать ошибок и не нарваться на гнев руководителя

Когда вы долго и много работаете с цифрами, глаз «замыливается». Нужно учиться лучше распознавать ошибки, знать места, где их допускают чаще всего и быть внимательным.

Но мало обнаружить ошибку, ее нужно грамотно исправить. С этим вам поможет Сергей Верещагин — гуру бухгалтерского учета с опытом работы более 30 лет.

Вместе с экспертом вы научитесь:

разбираться, надо ли исправлять ту или иную ошибку;

просчитывать последствия ошибки;

корректировать отчетность;

составлять нужные проводки, чтобы исправлять ошибки;

находить ошибки и оперативно с ними работать.

И, конечно, повысите свою ценность для компании.

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