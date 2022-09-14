За какие ошибки в учете бухгалтера ждут штрафы, гнев руководителя и как этого избежать

Решение ошибки зависит от того, когда вы ее обнаружили:
- В текущем периоде.
- В прошлом периоде.
- В отчете, который приготовили, отправили в налоговую, но он еще не утвержден собственниками.
- В отчет за прошлый год, утвержденный собственниками.
Ошибки текущего периода
В этом случае достаточно исправить ее соответствующими проводками в тот же день, как вы ее нашли. (п.5 ПБУ 22/2010).
Если ошибка за третий или четвертый квартал привела к тому, что есть недоимка по НДС за 1 квартал, то придется подать уточненную декларацию по налогу.
Если вы исправили ошибку, и обнаружили, что переплатили налоги, то подавать уточненку не обязательно.
Ошибки прошлого периода
Если вы нашли ошибку за прошлый отчетный период, то исправьте ее проводками за декабрь. Так говорит п.6 ПБУ 22/2010.
Подавать уточненку по декларациям или нет — в каждом конкретном случае надо решать отдельно.
Ошибки после сдачи отчетности, но до ее утверждения
Собственники ООО обязаны утвердить отчетность за прошедший год в марте-апреле следующего (и даже если учредитель в единственном числе — тоже обязан). То же самое касается акционеров АО.
Если вы обнаружили ошибку в этом периоде, то сначала определитесь, существенная она или нет.
Согласно п.3 ПБУ 22/2010:
Степень существенности зависит не столько от суммы, сколько от того, как она влияет на финансовые показатели организации.
Можно воспользоваться ст. 15.11 КоАП РФ и признавать ошибку существенной, если она исказила тот или иной показатель, более, чем на 10%.
А если ошибку признали несущественной, то достаточно будет ее исправить в месяце обнаружения.
Ошибки после утверждения отчетности за прошлый период
Исправлять ошибку в этом случае нельзя. Вот что об этом говорит п.10 ПБУ 22/2010:
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