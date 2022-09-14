Как законно сэкономить на налогах через объекты интеллектуальной собственности

Какие объекты ИС спасут ваши деньги

Большая часть фирм использует интеллектуальную собственность (ИС) — товарные знаки, изобретения, ноу-хау. И большинство из них охраняются по закону — об этом гласит ст. 1225 ГК.

Помимо принятия к расходам самих материальных активов, определенные условия позволят вам уменьшить налог на прибыль и НДС.

Налог на добавленную стоимость

Без НДС можно продавать права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Сэкономить получится на секретах производства (ноу-хау), и правах на использование объектов ИС на основании лицензионного договора.

Но вы не примените схему к рекламным площадкам, маркетплейсам и торговым онлайн-площадкам по типу «Авито».

Пример из жизни

Налоговая доначислила компании «КТЦ Металлоконструкция» 15 миллионов рублей по налогу на прибыль. Фирма удачно оспорила решение.

Суть в том, что компания произвела дорожное заграждение и запатентовала его как полезную модель. Эта модель охранялась как объект ИС.

АО «КТЦ «Металлоконструкция» заключила лицензионный договор с акционером и генеральным директором. Правообладатель предоставлял обществу права использования полезной модели "дорожное ограждение".

Компания выплачивала лицензиару деньги за использование полезной модели — 3% от стоимости реализации за квартал изделий, на которые оформили патент.

Налоговики посчитали, что общество незаконно экономит налоги, и доначислили 15 миллионов. Общество пошло в арбитражный суд и выиграло спор с инспекцией.

Прибыль компании в 2014 и 2015 годах не превышала 300 000 рублей, а дивиденды акционера — 50 000 рублей, за полезную модель компания заплатила правообладателю роялти больше 75 миллионов рублей.

Решающим фактом стало то, что полезную модель официально зарегистрировали в Роспатенте, на нее выдали патент, который предоставили как доказательство в суде.

О чем нужно знать, чтобы законно экономить на налогах при помощи объектов ИС

у вас должна быть деловая цель сделки;

компания должна реально использовать объекты ИС;

расходы по лицензионному договору связывайте с хозяйственной деятельностью налогоплательщика;

вписывайтесь в рыночный диапазон роялти — не отклоняйтесь сильно от рыночных цен.

Если пойдете по-черному в схеме с объектами ИС, то налоговики это вычислят и вас ждут штрафы в несколько миллионов рублей.

Поэтому лучше юридически подготовиться и знать, как провести налоговую оптимизацию легально и без внимания от ФНС.

Избежать проблем и научиться правильно экономить на налогах поможет Никита Болтинский — адвокат, налоговый консультант.

Вместе с ним на онлайн-обучении вы узнаете все о законных схемах налоговой оптимизации, поймете как их применять и не беспокоиться о визитах из ФНС.

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