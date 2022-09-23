Как бухгалтерам работать с ПБУ 18/02 и вести учет правильно

Особенность метода рассрочки и балансового метода

До 2020 года существовал один метод, чтобы учитывать расчеты — метод отсрочки. С его помощью вы можете выявлять разницы в суммах доходов и расходов в БУ и НУ из-за разных правил признания.

Для первичных данных используют показатели финансовых результатов.

Разницы определяют в течение года по каждой хозяйственной операции, для которой отличаются правила бухгалтерского и налогового учета.

Балансовый метод появился после 2020 года. Онвыявляет разницы в стоимости активов и обязательств в бухгалтерском и налоговом балансе.

Для первичных данных используют показатели баланса на отчетную дату и стоимость активов и обязательств.

Виды разниц

В ПБУ 18/02 два вида разниц:

Постоянные. Временные.

Временные — доходы и расходы, которые формируют бухгалтерскую прибыль в одном учетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль — в другом.

Постоянные — разницы в признании доходов и расходов текущего периода, на которых не влияли предыдущие периоды. Эти разницы никак не влияют на будущие финансовые результаты.

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