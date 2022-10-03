Почему новички пугаются проводок. 5 правил по основам бухучета для начинающих

Какие ошибки в проводках делают новички
Новички боятся проводок, потому что в них легко запутаться и наделать ошибок. Поговорим о самых распространенных.
Ошибка 1. Неправильно отражаете постоянные разницы
Это больше относится к ПБУ 18/02, где эти разницы и нужно отражать. Они возникают из-за расходов, которые по-разному учитываются в налоговом учете.
В бухгалтерском же их можно учитывать в полном размере. К примеру это расходы:
- на рекламу;
- представительские;
- на добровольное страхование работников;
- на реализацию книжной и СМИ продукции;
- на капвложения.
Ошибка 2. Занижаете расходы в бухгалтерском учете
Причин куча: несогласованность действий в отделе бухгалтерии, юристов и. т. д, отсутствие первички (первичных документов — Прим. ред.). Такая ошибка может привести к грубым нарушениям ведения бухучета, что гарантирует штраф.
Пять правил, которые помогут понять основы бухучета
Правило 1. Разберитесь, кто такой дебет и что ему нужно от кредита.
Объясним эти два понятия и расскажем, почему они важны. Учет каждой операции ведут на счетах бухгалтерского учета. Каждый вид имущества и каждый источник учитывают на отдельном счете.
Счет — двухсторонняя таблица. Левую часть называют дѐбет, правую — крѐдит. Не перепутайте.
Вот таблица для наглядности:
Правило 2. Запомните виды счетов в бухучете
Счета 01-59 — активные. На них ведется учет имущества, т.е активов.
Счета 80-89 — пассивные. Тут все о уставном капитале, добавочном капитале и других источниках активов.
Счета 60-79 — активно-пассивные. Тут ведут расчеты с внешними партнерами и внутри организации.
Счета бухгалтерского учета по детализации подразделяют на:
- синтетические.
- аналитические.
Правило 3. Не путайте актив и пассив
Актив — то, каким имуществом владеет организация в деньгах.
Пассив — источники, из которых образовалось имущество.
Правило 4. Правильно учитывайте основные средства
Дорогие и долговечные предметы в учете выделяются как отдельный вид имущества — основные средства. У них нет верхнего предела стоимости и срока использования.
Запомните: объекты ОС, которые стоят более 40 тысяч рублей и срок их службы более одного года, нельзя отражать как материалы в бухучете.
Правило 5. Правильно выбирайте систему налогообложения
Если вы пришли на позицию бухгалтера в только что созданную компанию, то придется выбрать налоговый режим. Например:
- Общая система налогообложения (ОСНО)
- Упрощенная система налогообложения (УСН)
- Патентная система налогообложения (ПСН)
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Коротко о том, чему он вас научит:
- не путаться в бухгалтерских терминах, правильно их понимать;
- не пугаться проводок и знать, как исправлять в них ошибки;
- глубоко изучить основы бухучета, счета, расчеты налогов;
- выбрать выгодную систему налогообложения.
- избегать типичных ошибок бухгалтеров и стать полноценным специалистом.
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