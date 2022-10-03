Почему новички пугаются проводок. 5 правил по основам бухучета для начинающих

Какие ошибки в проводках делают новички

Новички боятся проводок, потому что в них легко запутаться и наделать ошибок. Поговорим о самых распространенных.

Ошибка 1. Неправильно отражаете постоянные разницы

Это больше относится к ПБУ 18/02, где эти разницы и нужно отражать. Они возникают из-за расходов, которые по-разному учитываются в налоговом учете.

В бухгалтерском же их можно учитывать в полном размере. К примеру это расходы:

на рекламу;

представительские;

на добровольное страхование работников;

на реализацию книжной и СМИ продукции;

на капвложения.

Ошибка 2. Занижаете расходы в бухгалтерском учете

Причин куча: несогласованность действий в отделе бухгалтерии, юристов и. т. д, отсутствие первички (первичных документов — Прим. ред.). Такая ошибка может привести к грубым нарушениям ведения бухучета, что гарантирует штраф.

Пять правил, которые помогут понять основы бухучета

Правило 1. Разберитесь, кто такой дебет и что ему нужно от кредита.

Объясним эти два понятия и расскажем, почему они важны. Учет каждой операции ведут на счетах бухгалтерского учета. Каждый вид имущества и каждый источник учитывают на отдельном счете.

Счет — двухсторонняя таблица. Левую часть называют дѐбет, правую — крѐдит. Не перепутайте.

Вот таблица для наглядности:

Правило 2. Запомните виды счетов в бухучете

Счета 01-59 — активные. На них ведется учет имущества, т.е активов.

Счета 80-89 — пассивные. Тут все о уставном капитале, добавочном капитале и других источниках активов.

Счета 60-79 — активно-пассивные. Тут ведут расчеты с внешними партнерами и внутри организации.

Счета бухгалтерского учета по детализации подразделяют на:

синтетические.

аналитические.

Правило 3. Не путайте актив и пассив

Актив — то, каким имуществом владеет организация в деньгах.

Пассив — источники, из которых образовалось имущество.

Правило 4. Правильно учитывайте основные средства

Дорогие и долговечные предметы в учете выделяются как отдельный вид имущества — основные средства. У них нет верхнего предела стоимости и срока использования.

Запомните: объекты ОС, которые стоят более 40 тысяч рублей и срок их службы более одного года, нельзя отражать как материалы в бухучете.

Правило 5. Правильно выбирайте систему налогообложения

Если вы пришли на позицию бухгалтера в только что созданную компанию, то придется выбрать налоговый режим. Например:

Общая система налогообложения (ОСНО) Упрощенная система налогообложения (УСН) Патентная система налогообложения (ПСН)

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не путаться в бухгалтерских терминах, правильно их понимать;

не пугаться проводок и знать, как исправлять в них ошибки;

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выбрать выгодную систему налогообложения.

избегать типичных ошибок бухгалтеров и стать полноценным специалистом.

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