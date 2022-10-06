Бухгалтеры ругаются на Бухтуб из-за его наглости. Мы сняли его по-новому. Зацените

Мы уже второй год снимаем самые откровенные бухгалтерские новости. Вот тут все выпуски. И до сих пор споры вокруг Бухтуба не смолкают. Кому-то хочется динамичнее. Кто-то считает, что мы слишком наглые и слишком борзо шутим. Мы в творческом поиске и очень ждем советов.

👉 Очень важный вебинар про действия работодателей при частичной мобилизации провела эксперт Елена Пономарева. Ловите под видео ссылку на запись. Там все по полочкам разложено.

🔹 Путин объявил в России частичную мобилизацию с 21 сентября. Работодателям надо будет приостановить трудовые договоры с теми, кого мобилизуют, увольнять таких сотрудников нельзя.

Чтобы приостановить договор, сотруднику надо будет принести на работу копию повестки.

Изменится на этой волне и отчетность. Для форм СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД, например, будут новые коды.

🔹 В мире налоговиков, похоже, ничего не происходит, так что они собираются взыскивать долги по налогам с россиян без суда. Мало того, не просто собираются: законопроект уже в Думе.

«Возражай и судись», лаконично советуют наши читатели.

🐣 Сегодня Бухтуб начинает новую рубрику Объяснялки. Понятным языком меньше чем за минуту буду объяснять что-то важное для бухгалтеров.

Итак, Объяснялки этой недели про новую отчетность. С 2023 года будет новая форма отчета для работодателей ЕФС-1. Там будет то, что сейчас отражают в формах СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3. Сдавать будем в СФР, социальный фонд.

Подраздел 1.1 — это аналог формы СЗВ-ТД, но здесь будет инфа не только по трудовым, но и по ГПХ договорам. Сроки сдачи смотрите на экране.

Подраздел 1.2 — аналог формы СЗВ-СТАЖ.

Срок сдачи — ежегодно до 25 января. В этом подразделе, в частности, будут сведения о СОУТ.🐣

🔹 Идем дальше по новостям. Очередной странный казус возник с электронными документами. На этот раз — с водительскими правами. Все дело в том, что с 1 октября водители могут ездить с электронными правами, но бумажный документ ГИБДД все равно будут просить.

Ну то есть вроде заработало, а вроде и не заработало. Ну как всегда 🤷‍♀️

🔹 Из важных цифр: стало известно, какой будет единая предельная база по взносам в 2023 году. Это 1 миллион 920 тысяч рублей. Да-да, вы угадали, это все для грядущего объединения ПФР и ФСС.

🔹 Власти вносят изменения в классификатор основных средств. Одну позицию уберут, еще одну добавят.

🔹 И наконец, в Минэкономразвития рассказали, какой видят картину счастливого будущего экономики. Спойлер: в этом будущем у россиян среднемесячная зарплата выросла на 6600 рублей. Заживем так заживем!