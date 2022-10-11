Как бухгалтеру правильно сдать отчетность за 3 квартал

Как правильно заполнить отчет РСВ
На титульном листе укажите код 33 в поле «Расчетный (отчетный) период». Суммы страховых взносов в РСВ за 9 месяцев указываются нарастающим итогом.
В разделе 1 по строкам 031–033, 051–053, 071–073, 091–093, 111–113, 121–123 — укажите суммы взносов за 3 квартал с разбивкой по месяцам.
Также в разделе 1 напишите по каждому из взносов:
- КБК;
- сумму отчислений сумму взносов за 9 месяцев
В приложении 1 уточните отчисления работодателя на ОПС и ОМС, а именно:
- количество застрахованных лиц,
- суммы выплат в пользу лиц;
- суммы, которые не подлежат обложению взносами;
- базу для расчета;
- сумму исчисленных взносов.
Потом в разделе 3 о личных данных застрахованных сотрудников заполните информацию на каждого человека:
- ФИО;
- Дата рождения;
- Гражданство;
- Серия и номер паспорта;
- ИНН;
- СНИЛС.
- Титульный лист.
- Раздел 3.
- Приложения.
- Раздел 1.
Как заполнить декларацию НДС
Декларацию формируете в учетной программе на основании регистров налогового учета. Разберемся с 1, 2, 3, 8 и 9 разделами.
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
Разобьем действия по строкам, вы указываете:
010 — ОКТМО.
020 — КБК.
030 — НДС с счета-фактуры для неплательщиков НДС.
040 — налог, который уплачивается в общем порядке.
Строки 055, 056 вы заполняете, если хотите возместить налог в заявительном порядке.
050 — НДС на возмещение из бюджета.
055 — код основания для возмещения НДС.
056 — общая сумма НДС на возмещение через заявительный порядок.
Строки 060 и 080 заполняете, если имеете отношение к инвестиционным товариществам.
Раздел 2. Налоговые агенты
Раздел для налоговых агентов, которые удерживают НДС из доходов других лиц. Тут вы заполняете по строкам:
020 — название лица, за которое вы вносите налог.
030 — ИНН лица.
050 — ваш номер ОКТМО.
060 — сумму налога, которую вы уплачиваете в бюджет.
080-100 — для посредников иностранных организаций и продавцов конфискованного имущества.
070 — код операции (из таблицы Приложения № 1 к Приказу ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).
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Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет
010-042 — сумма налога к уплате.
043 — НДС по экспорту.
044 — НДС по розничной продаже.
070 — авансы за полученные поставки.
080-100 — восстановленный НДС, который приняли к вычету.
120-190 — расчет НДС к вычету.
200 — заполняете, если сумма налога к уплате больше вычета.
Раздел 8 и 9. Сведения из книги покупок и продаж
В этих разделах вы указываете данные из книг покупок и продаж. Плюсом реквизиты всех счетов-фактур и таможенных деклараций.
Раздел 8. строки:
001 — актуальность ранее поданных сведений.
005 — порядковый номер записи из графы 1 книги покупок.
020 — номер счета-фактуры продавца.
Если в книге покупок нет данных и в отчетном периоде не было закупок и входного НДС, то раздел 8 заполнять не нужно (п.45 порядка заполнения декларации по НДС, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).
Раздел 9. строки:
001 — актуальность ранее поданных сведений.
005 — порядковый номер записи из графы 1 книги продаж.
010-220 — данные из граф 2-8, 10-19 книги продаж.
Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Поговорим об авансах. Сумму авансовых платежей к доплате или к уменьшению по итогам девяти месяцев рассчитайте в листе 02 и укажите в разделе 1.
Строки 210-230
В листе 02 по строкам 210–230 отразите суммы авансов, которые вы начислили к уплате за отчетный период – девять месяцев. Если перечисляете ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли предыдущего квартала, то последовательно перенесите туда суммы строк 180 и 290, 190 и 300, а также 200 и 310 из листа 02 декларации за полугодие.
Если платите ежемесячные авансы исходя из фактически полученной прибыли или только ежеквартальные, то порядок такой. В листе 02 по строкам 210–230 укажите данные из строк 180–200 декларации за предыдущий отчетный период: январь–август или полугодие.
Строки 270-280
Если по итогам девяти месяцев получились суммы авансов к доплате, укажите их по строкам 270 и 271 листа 02 с разбивкой в федеральный и региональный бюджеты. Если вышли суммы авансов к уменьшению, внесите их в строки 280 и 281 листа 02.
В разделе 1 заполните подраздел 1.1.
Суммы авансов к доплате укажите по строкам 040 и 070. Перенесите туда показатели из строк 270 и 271 листа 02. Суммы авансов к уменьшению укажите по строкам 050 и 080. Возьмите их из строк 280 и 281 листа 02.
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