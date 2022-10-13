Учет в строительстве у подрядчика и заказчика. В чем разница

Разбираемся с учетом у подрядчика
Начнем с того, на что опираться, когда ведете учет. Он закреплен в трех положениях:
- ПБУ 10/99,
- ПБУ 9/99,
- ПБУ 2/94.
Чтобы отразить строительные затраты, применяйте счет 20 «Основное производство». По дебету счета учитывайте затраты на:
- материалы - по кредиту счета 10 «Материальные запасы»;
- зарплату персонала - по кредиту счета 70 «Расчеты по оплате труда»;
- расчеты с поставщиками - по кредиту счета 60.
Когда работы принимаются поэтапно — используйтесь счет 46, и формируйте проводку Дт 46 Кт 90.
А что с бухучетом у заказчика
Для заказчика возведение объекта — вложение средств во внеоборотные активы.
Учет надо вести на счете 08 и применять субсчет 3 «Строительство объектов ОС»
Когда дело дойдет до акта выполненных работ, заказчик составит проводки:
- по дебету счета 08-3, по кредиту 60 «Расчеты с подрядчиком» на сумму акта КС-2.
- дебет 19 «НДС», кредит 60, (если предъявили НДС).
Когда строительство заканчивается, сумму со счета 08-3 перенесите в дебет счета 01 «Основные средства».
Как стать профессионалом в строительной сфере и вести крупные компании
Чтобы вести учет в строительстве как профи, нужно обладать специфическими знаниями. «Клерк» дает их на курсе повышения квалификации.
Из чего состоит курс, сколько длится
В программу курса «Клерк» добавил 5 модулей — разберем учет в строительстве от А до Я.
Курс повышения квалификации длится один месяц. За это время пройдете тесты, разберетесь в учете. Вживую встретитесь с преподавателями и сдадите итоговую аттестацию.
Кому подойдет курс
- Начинающим бухгалтерам. Научитесь вести учет в строительстве и будете вести компании.
- Опытным бухгалтерам. Смените сферу работы и возглавите бухгалтерию в строительной организации
- Предпринимателям. Узнаете тонкости ведения учета и формирования затрат в строительной организации.
Что будете уметь после курса
После курса дадим удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов в ФИС ФРДО.