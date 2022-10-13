Учет в строительстве у подрядчика и заказчика. В чем разница

Разбираемся с учетом у подрядчика

Начнем с того, на что опираться, когда ведете учет. Он закреплен в трех положениях:

ПБУ 10/99,

ПБУ 9/99,

ПБУ 2/94.

Чтобы отразить строительные затраты, применяйте счет 20 «Основное производство». По дебету счета учитывайте затраты на:

материалы - по кредиту счета 10 «Материальные запасы»;

зарплату персонала - по кредиту счета 70 «Расчеты по оплате труда»;

расчеты с поставщиками - по кредиту счета 60 .

Когда работы принимаются поэтапно — используйтесь счет 46, и формируйте проводку Дт 46 Кт 90.

А что с бухучетом у заказчика

Для заказчика возведение объекта — вложение средств во внеоборотные активы.

Учет надо вести на счете 08 и применять субсчет 3 «Строительство объектов ОС»

Когда дело дойдет до акта выполненных работ, заказчик составит проводки:

по дебету счета 08-3, по кредиту 60 «Расчеты с подрядчиком» на сумму акта КС-2.

дебет 19 «НДС», кредит 60, (если предъявили НДС).

Когда строительство заканчивается, сумму со счета 08-3 перенесите в дебет счета 01 «Основные средства».

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Чтобы вести учет в строительстве как профи, нужно обладать специфическими знаниями. «Клерк» дает их на курсе повышения квалификации.

Из чего состоит курс, сколько длится

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