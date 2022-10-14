Бухгалтерам нравится, когда директор за ними следит. Почему корпоративное обучение на «Клерке» — это приятно

Что предлагает «Клерк»
Корпоративная подписка «Клерк.Премиум» — это то, что принесет пользу, выгоду и радость (ага, и такое бывает) и директору, и сотрудникам. Объясняем почему.
Корпоративное обучение по подписке включает:
- полную информационную поддержку и обслуживание бизнеса;
- безлимитные консультации с экспертами.
- официальное повышение квалификации по двум программам для каждого сотрудника — удостоверения внесем в ФИС ФРДО;
- 50+ онлайн-курсов от профессионалов;
- 400+ вебинаров по бухгалтерским, кадровым темам;
- ежеквартальные тесты для сотрудников по вашему запросу;
Отдельно остановимся на консультациях и продолжим знакомить вас с крутой корпоративной подпиской.
Мы соберем для вас отдельный пул экспертов, выделим линию для вопросов. Профессиональные консультанты «Клерка» отвечают в среднем за три часа. Если тема специфическая — до 24 часов.
Вернемся к преимуществам корпоративной подписки. Что доступно еще:
- персональные разборы законов от главного редактора «Клерка»;
- прозрачная система отчетов сотрудников по успеваемости — руководитель увидит, как и чему учится его бухгалтерия и кадры.
Почему корпоративное обучение по подписке «Клерк.Премиум» — это выгодно
Персонально обучать каждого сотрудника выйдет вам в 10-15 раз дороже. Только одни курсы и вебинары по отдельности стоят на «Клерке» больше 700 000 рублей.
И еще немного занимательных цифр по подписке:
- более 50 тестов на разные темы;
- более 400 шаблонов, чек-листов, образцов;
- если сотрудники осилят все онлайн-курсы и вебинары — получат около 450 сертификатов.
Корпоративная подписка экономит ваш бюджет, силы и время. Переходим к тарифам. Чем больше сотрудников, тем меньше вы заплатите за одного.
Если в компании больше 9 сотрудников — мы рассчитываем тариф индивидуально, учитываем ваши цели и задачи. Он называется «Бизнес+».
«Клерк» разрабатывает персональные тесты для сотрудников каждой компании. Вы всегда сможете следить за их успеваемостью работников и не сомневаться в повышении их квалификации.
Экономьте бюджет и время — мы позаботимся об обучении ваших сотрудников.