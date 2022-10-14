Бухгалтерам нравится, когда директор за ними следит. Почему корпоративное обучение на «Клерке» — это приятно

Что предлагает «Клерк»

Корпоративная подписка «Клерк.Премиум» — это то, что принесет пользу, выгоду и радость (ага, и такое бывает) и директору, и сотрудникам. Объясняем почему.

Корпоративное обучение по подписке включает:

полную информационную поддержку и обслуживание бизнеса;

безлимитные консультации с экспертами.

официальное повышение квалификации по двум программам для каждого сотрудника — удостоверения внесем в ФИС ФРДО ;

50+ онлайн-курсов от профессионалов ;

400+ вебинаров по бухгалтерским, кадровым темам ;

ежеквартальные тесты для сотрудников по вашему запросу;

Отдельно остановимся на консультациях и продолжим знакомить вас с крутой корпоративной подпиской.

Мы соберем для вас отдельный пул экспертов, выделим линию для вопросов. Профессиональные консультанты «Клерка» отвечают в среднем за три часа. Если тема специфическая — до 24 часов.

Вернемся к преимуществам корпоративной подписки. Что доступно еще:

персональные разборы законов от главного редактора «Клерка»;

прозрачная система отчетов сотрудников по успеваемости — руководитель увидит, как и чему учится его бухгалтерия и кадры.

Почему корпоративное обучение по подписке «Клерк.Премиум» — это выгодно

Персонально обучать каждого сотрудника выйдет вам в 10-15 раз дороже. Только одни курсы и вебинары по отдельности стоят на «Клерке» больше 700 000 рублей.

И еще немного занимательных цифр по подписке:

более 50 тестов на разные темы;

более 400 шаблонов, чек-листов, образцов;

если сотрудники осилят все онлайн-курсы и вебинары — получат около 450 сертификатов .

Корпоративная подписка экономит ваш бюджет, силы и время. Переходим к тарифам. Чем больше сотрудников, тем меньше вы заплатите за одного.

Если в компании больше 9 сотрудников — мы рассчитываем тариф индивидуально, учитываем ваши цели и задачи. Он называется «Бизнес+».

«Клерк» разрабатывает персональные тесты для сотрудников каждой компании. Вы всегда сможете следить за их успеваемостью работников и не сомневаться в повышении их квалификации.