Обучение для бухгалтеров

Бухгалтерам нравится, когда директор за ними следит. Почему корпоративное обучение на «Клерке» — это приятно

Обучить работников с минимальными затратами мечтает каждая компания. А бухгалтерам постоянно надо быть в тонусе изменений. Иначе компанию оштрафуют. У «Клерка» есть комплексное решение для обучения и консультирования бухгалтеров и кадровиков. Такого на рынке больше нет.

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Бухгалтерам нравится, когда директор за ними следит. Почему корпоративное обучение на «Клерке» — это приятно

Что предлагает «Клерк»

Корпоративная подписка «Клерк.Премиум» — это то, что принесет пользу, выгоду и радость (ага, и такое бывает) и директору, и сотрудникам. Объясняем почему.

Корпоративное обучение по подписке включает:

  • полную информационную поддержку и обслуживание бизнеса;
  • безлимитные консультации с экспертами.
  • официальное повышение квалификации по двум программам для каждого сотрудника — удостоверения внесем в ФИС ФРДО;
  • 50+ онлайн-курсов от профессионалов;
  • 400+ вебинаров по бухгалтерским, кадровым темам;
  • ежеквартальные тесты для сотрудников по вашему запросу;

Отдельно остановимся на консультациях и продолжим знакомить вас с крутой корпоративной подпиской. 

Мы соберем для вас отдельный пул экспертов, выделим линию для вопросов. Профессиональные консультанты «Клерка» отвечают в среднем за три часа. Если тема специфическая — до 24 часов.

Вернемся к преимуществам корпоративной подписки. Что доступно еще:

  • персональные разборы законов от главного редактора «Клерка»;
  • прозрачная система отчетов сотрудников по успеваемости — руководитель увидит, как и чему учится его бухгалтерия и кадры.

Почему корпоративное обучение по подписке «Клерк.Премиум» — это выгодно

Персонально обучать каждого сотрудника выйдет вам в 10-15 раз дороже. Только одни курсы и вебинары по отдельности стоят на «Клерке» больше 700 000 рублей.

И еще немного занимательных цифр по подписке:

  • более 50 тестов на разные темы;
  • более 400 шаблонов, чек-листов, образцов;
  • если сотрудники осилят все онлайн-курсы и вебинары — получат около 450 сертификатов.  

Корпоративная подписка экономит ваш бюджет, силы и время. Переходим к тарифам. Чем больше сотрудников, тем меньше вы заплатите за одного.

Если в компании больше 9 сотрудников — мы рассчитываем тариф индивидуально, учитываем ваши цели и задачи. Он называется «Бизнес+».

«Клерк» разрабатывает персональные тесты для сотрудников каждой компании. Вы всегда сможете следить за их успеваемостью работников и не сомневаться в повышении их квалификации.

Экономьте бюджет и время — мы позаботимся об обучении ваших сотрудников.

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