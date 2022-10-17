Что вы точно путаете в ФСБУ 25/2018 «Аренда». Учет какого вида аренды мало кому дается

Как происходит учет

При финансовой аренде арендодатель передает арендатору все основные выгоды и риски. Грубо говоря, арендодатель теряет право контроля. Раз нет контроля, то имущества не должно быть на балансе.

Поэтому при передаче предмета в финансовую аренду арендодатель должен списать объект со своего баланса. Взамен появятся инвестиции в аренду.

На балансе должны отражаться чистые инвестиции — они учитывают изменение денег во времени.

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Если сданное в аренду имущество классифицировано арендодателем как объект учета финансовой аренды, то он в учете отражает не сам объект, а признает инвестицию в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды.

Проценты, начисляемые по инвестиции в аренду, признаются арендодателем в качестве доходов периода, за который они начислены.

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