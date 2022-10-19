Первый бухгалтерский марафон. Пять дней драйва в ноябре. Для тех, кто отстрелялся с отчетностью

Чем вам поможет марафон

Мы в «Клерке», вместе с Ириной Морозовой — психологом, аудитором, финансовым директором запускаем марафон, в котором вы научитесь:

видеть направления своего карьерного развития;

определять навыки, которые помогут расти в профессии;

продавать услуги, если вы на аутсорсе;

понимать, какая главная цель вашего развития в карьере;

строить диалог с директором так, чтобы получить прибавку к зарплате, повышение или перейти на удаленку.

Как будет проходить марафон

Обучаетесь пять дней. Каждый день получаете видеоуроки от Ирины в Telegram. В конце ролика домашнее задание — выполняете.

Так вы превратите знания в практический навык для карьеры и поднимитесь выше.

Полная программа марафона

Каждое домашнее задание Ирина проверит в чате и даст рекомендации по прокачке карьеры.

Преподаватель даст готовый алгоритм, чтобы переговоры с начальством прошли успешно. Расскажет, как составить, исправить резюме, чтобы получить предложение о работе от желанной компании. Научитесь составлять сопроводительные письма.

Когда стартует марафон, как записаться

Пятидневный марафон начинаем 7 ноября. Он подходит для всех — ограничений нет. Записывайтесь и прокачивайте свою карьеру.