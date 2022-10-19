Первый бухгалтерский марафон. Пять дней драйва в ноябре. Для тех, кто отстрелялся с отчетностью

Чем вам поможет марафон
Мы в «Клерке», вместе с Ириной Морозовой — психологом, аудитором, финансовым директором запускаем марафон, в котором вы научитесь:
- видеть направления своего карьерного развития;
- определять навыки, которые помогут расти в профессии;
- продавать услуги, если вы на аутсорсе;
- понимать, какая главная цель вашего развития в карьере;
- строить диалог с директором так, чтобы получить прибавку к зарплате, повышение или перейти на удаленку.
Как будет проходить марафон
Обучаетесь пять дней. Каждый день получаете видеоуроки от Ирины в Telegram. В конце ролика домашнее задание — выполняете.
Так вы превратите знания в практический навык для карьеры и поднимитесь выше.
Каждое домашнее задание Ирина проверит в чате и даст рекомендации по прокачке карьеры.
Преподаватель даст готовый алгоритм, чтобы переговоры с начальством прошли успешно. Расскажет, как составить, исправить резюме, чтобы получить предложение о работе от желанной компании. Научитесь составлять сопроводительные письма.
Когда стартует марафон, как записаться
Пятидневный марафон начинаем 7 ноября. Он подходит для всех — ограничений нет. Записывайтесь и прокачивайте свою карьеру.