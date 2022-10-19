Три законные налоговые схемы, за которые вас не оштрафует ФНС

Схема 1. Создайте налоговый резерв

Эта схема налоговой оптимизации выгодная, но доступна не всем компаниям. Суть в том, чтобы создать резерв по сомнительным долгам и списать их в расходы. Дожидаться признания долга безнадежным при этом не надо.

Или можно создать резерв под ремонт ОС. Тут нужно выполнить ряд условий:

Отразить создание резерва в учетной политике. Создать резерв до ремонта ОС. Создать резерв можно только для собственных ОС или тех, которые получили по договору лизинга.

Еще можно создать резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию и многим другим вещам.

Схема 2. Используйте инвестиционный налоговый вычет

Вместо амортизации ОС или его модернизации вы можете заявить инвестиционный вычет по объекту. Так вы уменьшите налог на прибыль.

Это выгоднее обычной амортизации, но и тут есть ограничение. До нуля налог вы не уменьшите, максимум до 5 процентов. Тот остаток вычета, который вы не использовали, можно перенести на следующий период.

Условия:

отказаться от вычета можно только через три года. Вернуться к нему можно тоже только спустя три года;

заявить вычет можно только в том регионе, который издал соответствующий закон ( п.1 ст.286.1 НК );

п.1 ст.286.1 НК вычет нельзя применять к ОС, которые входят в первую и вторую амортизационные группы.

Схема 3. Замените части цены договора на проценты по коммерческому кредиту

По этой схеме вы экономите на НДС. Покупатель договаривается с поставщиком, что цену товара снизят, и это уменьшит базу по НДС. Часть скидки покупатель заплатит как процент за отсрочку платежа.

Письмо Минфина от 24.03.2017 № 03-07-11/17144 подтверждает — схема безопасная и законная. Ст.823 ГК гласит, что сделка признается коммерческим кредитом и не облагается НДС.

Вы можете сослаться на тяжелое финансовое положение покупателя или на другую вескую причину. Главное – не допускать расхождений в договоре и использовать схему обоснованно.

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