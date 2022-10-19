Какие условия вы должны выполнить, чтобы получить вычет НДС

Когда относить к затратам входящий НДС

Чтобы узнать, в каких случаях «входящий» налог к вычету не принимается, а относится на затраты, обратимся к «библии» бухгалтера — НК. Статья 170 говорит следующее.

Суммы НДС, которые уплатили поставщики, когда приобретали товары (или работы, услуги), ОС, нематериальные активы относятся на себестоимость продукции покупателя в следующих случаях:

Покупатель — не налогоплательщик НДС, либо освобожден от уплаты налога. Товары, которые приобрели или ввезли на территорию РФ, нужны для операций, которые не облагаются НДС — ст. 146 НК. Товары, которые приобрели или ввезли на территорию РФ, нужны, чтобы производить товары, место реализации которых не признается территория РФ — ст. 147 НК. Товары не облагаются НДС (по ст.148 НК ) и место их реализации не признается территория РФ (по ст. 149 НК ). Товары, которые приобрели или ввезли на территорию РФ, нужны для операций, которые не облагаются НДС по ст. 149 НК .

Если проще, то на товары с нероссийским местом реализации «входящий» НДС относится на затраты. А вот на работы или услуги с нероссийским местом реализации «входящий» налог относится на затраты только в случае льготы по ст. 149 НК.

Какие условия и кто должен выполнить, чтобы получить вычет НДС

Покупатель может применить вычет НДС:

когда перечисляет аванс за будущие поставки товаров или услуг;

оприходует приобретенные товары, в том числе, когда ввозит их в РФ;

Продавец может применить вычет НДС:

когда отгружает товары, в счет поставки которых уже начисляли НДС при получении аванса;

когда покупатель отказывается от товара или возвращает его.

Важно! Вы должны выполнить все условия по НК, чтобы получить вычет НДС.

Как избежать разрывов по НДС и не попасть на недобросовестного контрагента

Заплатить лишних штрафов можно даже когда виноваты не вы, а контрагент. Поэтому лучше проверять их заранее. Например, по открытым источникам, по типу ЕГРЮЛ.

Вы можете наделать ошибок в декларациях по НДС: документальных, методологических.

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