Какие условия вы должны выполнить, чтобы получить вычет НДС

Когда относить к затратам входящий НДС
Чтобы узнать, в каких случаях «входящий» налог к вычету не принимается, а относится на затраты, обратимся к «библии» бухгалтера — НК. Статья 170 говорит следующее.
Суммы НДС, которые уплатили поставщики, когда приобретали товары (или работы, услуги), ОС, нематериальные активы относятся на себестоимость продукции покупателя в следующих случаях:
- Покупатель — не налогоплательщик НДС, либо освобожден от уплаты налога.
- Товары, которые приобрели или ввезли на территорию РФ, нужны для операций, которые не облагаются НДС — ст. 146 НК.
- Товары, которые приобрели или ввезли на территорию РФ, нужны, чтобы производить товары, место реализации которых не признается территория РФ — ст. 147 НК.
- Товары не облагаются НДС (по ст.148 НК) и место их реализации не признается территория РФ (по ст. 149 НК).
- Товары, которые приобрели или ввезли на территорию РФ, нужны для операций, которые не облагаются НДС по ст. 149 НК.
Если проще, то на товары с нероссийским местом реализации «входящий» НДС относится на затраты. А вот на работы или услуги с нероссийским местом реализации «входящий» налог относится на затраты только в случае льготы по ст. 149 НК.
Какие условия и кто должен выполнить, чтобы получить вычет НДС
Покупатель может применить вычет НДС:
- когда перечисляет аванс за будущие поставки товаров или услуг;
- оприходует приобретенные товары, в том числе, когда ввозит их в РФ;
Продавец может применить вычет НДС:
- когда отгружает товары, в счет поставки которых уже начисляли НДС при получении аванса;
- когда покупатель отказывается от товара или возвращает его.
Важно! Вы должны выполнить все условия по НК, чтобы получить вычет НДС.
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