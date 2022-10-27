Какие инструменты помогут бухгалтеру получить нужные знания для работы

Мини-курсы

Две недели назад «Клерк» запустил новый формат — ежедневные мини-курсы. Елена Ярушкина — методолог «Клерка» и кандидат экономических наук разбирает актуальные темы: мобилизация, налоги, бухучет, отсрочки и др.

По времени: 2-10 минут. Материал без воды — подаем структурировано. Только то, что нужно бухгалтерам, кадровикам и ИП.

Мы выпустили уже 12 мини-курсов — будем пополнять каждый день.

Вебинары

На «Клерке» 400 вебинаров — каждый месяц добавляем 20-25. С приглашенными экспертами разбираем темы по бухучету, налогам, кадрам, праву.

По времени: 1-2 часа. Успеваем раскрыть тему, ответить на вопросы слушателей.

Онлайн-курсы и консультации

Каждый месяц «Клерк» выпускает 1-2 онлайн-курса для бухгалтеров, кадровиков, ИП. Их на сайте — 44. Среди тем все, что понадобиться бухгалтеру и кадровику в повседневной работе.

По времени: 5-20 минут. Без воды, с примерами и пояснениями.

Гордость «Клерка» — сервис консультаций. Эксперты «Клерк.Консультации» помогают пользователям ежедневно. Отвечаем в среднем за 3 часа, если тема специфическая — чуть дольше.

Как получить это обучающее великолепие

Все инструменты добавили в подписку «Клерк.Премиум».

Вы станете премиальным пользователем сайта, откроете доступ ко всем инструментам, чек-листам, шаблонам, персональным разборам законов.

Подключить подписку можно на год или полтора. Мы не хотим, чтобы «Клерк.Премиум» сильно ударил по вашему кошельку — сделали оплату долями. Можно в рассрочку — все проценты берем на себя.