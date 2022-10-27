Налоговые схемы

Три экзотических способа сэкономить на налогах, о которых пока не знают налоговики

Разбираем новые законные схемы оптимизации. Пользуйтесь — искажений по статье 54.1 НК не будет, если выполните ряд условий.

Версия для печати
Три экзотических способа сэкономить на налогах, о которых пока не знают налоговики

Как экономить на франшизе и интеллектуальной собственности в бизнесе

Приведем пример: у вас один магазин, с доходом в 100 миллионов, сотрудников 100 человек, работаете как ООО на упрощенке. Создаете еще два таких общества, под таким же брендом, ценниками, формой работников и.т.д.

Формально это попадает под дробление бизнеса. Но если вы руководствуетесь статьей 1027 ГК, работаете по франшизе, то сможете законно сэкономить.

Что должно быть одинаковым:

  • товарные знаки;
  • базы данных, изобретения, приложения;
  • сайты, телефоны, адреса эл.почты;
  • вывески, ценники, фирменная одежда.
  • стандарты работы, секреты производства.

Это относится не только к торговле — франшиза подходит к любому виду бизнеса.

Сэкономить можно, если применить льготы по ноу-хау, изобретениям, полезным моделям и ПО (подп. 26. п. 2 ст.149 НК).

Франшиза позволит уйти от «черной» бухгалтерии, оптимизировать налоги и законно расширить бизнес.

Как место регистрации компании сэкономит ваши деньги

При этом способе важно понимать, что все зависит от региона, где вы указываете юридический адрес. 

В одних регионах налоговики готовы содрать с вас три шкуры, в других по предпроверочному анализу вам могут сократить сумму претензий раза в четыре. Главное — переехать в выгодный регион или открыть там фирму.

Не используйте фиктивный документооборот и подставные адреса. Налоговики это быстро вычислят, и налоговая оптимизация превратится в доначисления, а то и в уголовку.

Экономия заключается в льготных ставках УСН. Где-то они идут по отдельным видам деятельности, где-то есть общие. Снимите офис, обоснуйте деловую цель переезда — она должна быть убедительной.

К примеру, вот шесть регионов с льготными ставками УСН:

Низконалоговая передача активов: экономим на передачи долей

Предположим, вы владеете заводом по производству мягких игрушек через ООО. Работаете на ОСН или УСН. Хотите продать физлицу, который уже владеет какой-то частью активов, долю за 100 миллионов рублей. 

Реализация долей не будет облагаться налогом и вы сэкономите, если вы выполните два условия:

  • вы владеете компанией более пяти лет (п.17.2 ст.217, п.1, ст.284 НК);
  • из недвижимости состоит не более 50% активов (п.2 ст.284.2 НК).

Если размер доли участника изменялся, то от налогов освобождаются доходы от реализации только той части, которая принадлежала участнику более пяти лет. 

При этом номинальная стоимость доли не влияет на течение срока.

Другие способы, чтобы легально сэкономить на налогах

«Клерк» создал коллекцию с 5 онлайн-курсами и 15 вебинарами по налоговой оптимизации. В них налоговые консультанты, адвокаты, практикующие эксперты рассказывают, как легально сэкономить на налогах

Материал построили на примерах. Добавили в курсы чек-листы, инструкции. 

За каждый курс и вебинар получите сертификат — сможете доказать руководству, что знаете об экономии налогов все и заслужить уважение.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

НДС

Консультации по вопросам инвестиций не облагаются НДС

Услуги брокеров в рамках лицензируемой деятельности не облагаются НДС на основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК, если такие услуги входят в перечень. В нем есть услуги по предоставлению консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты.

Самозанятые

Каких работников можно заменить внештатными специалистами

Методы законной оптимизации штата особо актуальны в периоды кризиса. Важно лишь найти безопасные варианты и способы. Рассмотрим, каких работников можно заменить на внештатных и законно уменьшить зарплатные расходы компании.

Каких работников можно заменить внештатными специалистами

Повышение квалификации

Трудовые отношения

Работника, взятого на место мобилизованного, после его возвращения надо уволить без выходного пособия

Работодателям разъяснили, как будет происходить увольнение работников, взятых на место мобилизованных сотрудников и положены ли им два оклада при увольнении.

Мероприятия

Разместить
Детские пособия

💥 На детей до 3 лет будут платить два пособия. Готовы правила для выплат из маткапитала

С 2023 года пособие на ребенка до 3 лет из маткапитала будут платить не только на второго ребенка, но и на первого, третьего и т.д. Причем это пособие будет идти в дополнение к универсальному.

Торговый сбор

При перестановке торгового автомата в Москве надо сдать уведомление на торговый сбор

Если московская компания или ИП начнут бизнес с вендинговым автоматом, они сдают в ИФНС уведомление ТС-1 с признаком «1». Если автомат переставят в другое место, надо сдать уведомление с признаком «2».

Самозанятые

Существуют ли налоговые льготы для компаний, сотрудничающих с самозанятыми?

Как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели имеют ряд последствий при работе с самозанятыми. Такое сотрудничество будет иметь и свои преимущества, и некие недостатки для компаний. В данной статье рассмотрим подробнее вопрос налоговых льгот для фирм, сотрудничающих с плательщиками налога на профессиональный доход.

Существуют ли налоговые льготы для компаний, сотрудничающих с самозанятыми?
Читать еще