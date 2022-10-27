Обзоры для бухгалтера

Новые требования налоговиков и изменения 2023/ БухСтрим

Свеженький, как октябрьское утро, поток бухгалтерских новостей от нашей звезды Елены Ярушкиной.

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Для всех кто хочет разобраться с новыми ФСБУ мы подготовили курс повышения квалификации. На курсе вы разберетесь во всех тонкостях пяти новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что надо изменить в учете и как его настроить по новым требованиям. Вы получите знания, без которых сегодня не обойтись востребованному специалисту и получите удостоверение о повышении квалификации. Присоединитесь к новому потоку по ссылке.

Начинаем наш выпуск с новостей про сбой в программном обеспечении в инспекциях. 

🔹 ФНС на днях объявила о техническом сбое в системе подачи документов на регистрацию и проверки контрагентов. Служба ограничилась одним комментарием на претензию подписчика канала налоговиков в Telegram. 

🔹 Компаниям с директорами без зарплаты сыпятся требования выплатить зарплату. Коллеги рассказывают как составить отписку на такие требования из ИФНС. 

🔹 История из жизни бухгалтерского сообщества. Разгневанные бухгалтеры строят план мести из-за 1 рубля, поступившего на счет. 

🔹 Следующая новость опять про возмущение. История с Вайлберис. Маркет-плейс поднял регистрационный взнос в три раза для новых продавцов. 

🔹 С 2023 года НДФЛ надо будет платить в составе ЕНП по новым правилам. С 1 января 2023 года дата фактического получения дохода в виде оплаты труда определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счет в банке.

И вот, наконец, Минфин в письме от 14.09.2022 № 03-04-06/88989 высказался про НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года после перехода на ЕНП в 2023 году.  

Давайте остановимся отдельно на теме изменений 23 года. 

🔹На фоне объединения ПФР и ФСС в единый Социальный фонд с 1 января 2023 года начисление и уплата страховых взносов будет происходить по новым правилам. В частности расширят список застрахованных лиц в системе ОСС.

🔹 И еще с 2023 года работодатель не обязан выдавать форму 182н. Сведения о заработной плате будут поступать из ФНС в новый социальный фонд. Получив номер электронного больничного, бухгалтер будет запрашивать данные о среднем заработке в СФ. Исходя из этого можно рассчитать больничный за три дня.

🔹 С 2023 года введут универсальное пособие, которое будут платить на детей до 17 лет и беременных тем, у кого низкие доходы. 

С 2023 год расчетный период для универсального пособия — 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

Минтруд подготовил таблицу с расчетным периодом для универсального пособия.

🔹 Чтобы малому бизнесу было проще проводить инвентаризацию, упростят учет ликвидационной стоимости основных средств по ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Такое решение принял Минфин. Что пока изменят, непонятно. Вообще ФСБУ - еще одна любименькая тема.  

🔹У нас на Клерке стартует новый поток обучения на курсе про все 5 новых ФСБУ. Сейчас самый замудренный стандарт - это не про основные средства, это конечно, ФСБУ Аренда. Он буквально вызывает у бухгалтеров страх. Потому что оказывается, что он нужен практически всем. И даже если у вас нет крупной аренды. Мы на курсе решили дополнительно работать именно с Арендой, на примерах в 1С. Чтобы записаться на курс про новые ФСБУ, нажимайте на ссылку.

🔹 Бухгалтеры снова разбираются с подотчетными. Классика: директор и учредитель купили ноутбуки на свои. Просят оплатить покупку. Бухгалтер не поймет, можно ли это сделать? Вопрос пришел в Красном уголке бухгалтера и вызвал живую дискуссию. 

🔹 И заканчиваем стрим важной информацией по тому, как вам в организации надо вести воинский учет. Понятно, что сейчас к этому надо относиться со вниманием. 

🔹Пока не утвердили новые коды для СЗВ-ТД, штрафовать за несдачу отчета за мобилизованных не будут.Приостановку трудовых договор мобилизованных с 21 сентября надо отражать в форме СЗВ-ТД. Срок сдачи отчета – 1 рабочий день. 

🔹 До 17 декабря 2022 года надо утвердить график отпусков на 2023 год. Мобилизованных туда включать не надо. Мобилизованных работников не надо включать в график отпусков. Таково разъяснение Минтруда. 

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