📌 В Минтруде пояснили, за какой период будут считать доходы для нового универсального пособия. Смотрите таблицу

Сейчас расчетный период для детских пособий — гораздо более «дальний».
С 2023 год расчетный период для универсального пособия — 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.
Минтруд подготовил таблицу с расчетным периодом для универсального пособия.
Месяц подачи заявления
Расчетный период
Январь 2023
декабрь 2021 — ноябрь 2022
Февраль 2023
январь 2022 — декабрь 2022
Март 2023
февраль 2022 — январь 2023
Апрель 2023
март 2022 — февраль 2023
Май 2023
апрель 2022 — март 2023
Июнь 2023
май 2022 — апрель 2023
Июль 2023
июнь 2022 — май 2023
Август 2023
июль 2022 — июнь 2023
Сентябрь 2023
август 2022 — июль 2023
Октябрь 2023
сентябрь 2022 — август 2023
Ноябрь 2023
октябрь 2022 — сентябрь 2023
Декабрь 2023
ноябрь 2022 — октябрь 2023