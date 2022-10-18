Детские пособия

📌 В Минтруде пояснили, за какой период будут считать доходы для нового универсального пособия. Смотрите таблицу

С 2023 года введут универсальное пособие, которое будут платить на детей до 17 лет и беременных тем, у кого низкие доходы. Учитывать будут доходы за расчетный период, который для универсального пособия максимально приближен к дате его назначения.

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Сейчас расчетный период для детских пособий — гораздо более «дальний».

С 2023 год расчетный период для универсального пособия — 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

Минтруд подготовил таблицу с расчетным периодом для универсального пособия.

Месяц подачи заявления

Расчетный период

Январь 2023

декабрь 2021 — ноябрь 2022

Февраль 2023

январь 2022 — декабрь 2022

Март 2023

февраль 2022 — январь 2023

Апрель 2023

март 2022 — февраль 2023

Май 2023

апрель 2022 — март 2023

Июнь 2023

май 2022 — апрель 2023

Июль 2023

июнь 2022 — май 2023

Август 2023

июль 2022 — июнь 2023

Сентябрь 2023

август 2022 — июль 2023

Октябрь 2023

сентябрь 2022 — август 2023

Ноябрь 2023

октябрь 2022 — сентябрь 2023

Декабрь 2023

ноябрь 2022 — октябрь 2023

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