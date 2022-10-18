📌 В Минтруде пояснили, за какой период будут считать доходы для нового универсального пособия. Смотрите таблицу

С 2023 года введут универсальное пособие, которое будут платить на детей до 17 лет и беременных тем, у кого низкие доходы. Учитывать будут доходы за расчетный период, который для универсального пособия максимально приближен к дате его назначения.