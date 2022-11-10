Дробить нельзя структурировать. Семь смертных грехов бухгалтера и директора в дроблении бизнеса

Не грешите, да не наказаны ФНС будете

Открывает список грехов взаимозависимость. Это когда все подразделения оформлены на одного человека и его родственников. Лучше так не делайте — это автоматически ставит на вас черную метку. И придет к вам потом Дейви Джонс в виде инспектора из налоговой.

Второй грех — одинаковые юридические адреса. Бывает на одном адресе и 10, 20 юрлиц. Догадайтесь, к чему это приведет? Правильно, к тому, что вас быстро вычислят.

Третий грех — единство IP-адресов. Когда вы сдаете отчеты, их видно автоматически. И самая первая мысль, которая придет инспектору в голову: «Здесь что-то не так». Плюсом их можно узнать из банков — они их с радостью выдают по финансовым операциям. Поэтому используйте разные IP-адреса.

Четвёртый грех — финансовые потоки. Платите безналом — информация сохранится в банках и ее опять же будет просто запросить со стороны налоговой.

Пятый грех — единство бренда. Вы должны законно обосновать решение о единстве бренда. Соответствующий договор, разрешение, т.е то, что увидит налоговый инспектор. Если вы с помощью бренда решили сэкономить на налогах — ждите беды.

Шестой грех — самооговор в интернете. Имеется в виду, что вы размещаете в сети лишнюю информацию о компании. Вроде хотите понравиться клиентам и инвесторам, но противоречите своей изначальной легенде.

Седьмой грех — экономия на ресурсах. Мы говорим о голых ИП без работников, трат, покупок техники, оснащения и т. д, которые могут быть частью дробления Это тоже видно налоговикам — получите порцию проверок и санкций.

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