Бухгалтеров не признали самоотверженными / Бухтуб

ЕНП еще не заработал в полную силу, а лавина изменений, которую он несет, уже снесла бухгалтерам головы. Мы бережем вашу психику, так что записывайтесь прямо сейчас на экстренный вебинар про единый налоговый платеж: он пройдет 29 ноября с одним из лучших экспертов Клерка.

📌 Сегодня в выпуске:

кардинальные перемены в НДФЛ: будут новые декларации;

вырастет лимит доходов на упрощенке;

из-за объединения фондов будет новая отчетность СТД-СФР;

налоговики сверяются с бюджетом: не удаляйте их письма;

бухгалтеры не попали в рейтинг самых самоотверженных профессий.

Поехали!

С 2023 года ЕНП изменит не только правила уплаты налогов, но и почти всю отчетность. Готовы новые формы деклараций 6-НДФЛ и 3-НДФЛ: уже можно изучать, чтобы голова не горела сразу после новогодних праздников.

В 6-НДФЛ, кстати, будут 4 срока уплаты налога. По 3 строки в каждом квартале и отдельная строка для декабря.

Налоговики сжалились над бухгалтерами и при ЕНП в 2023 году разрешат старые платежки по налогам. То есть заполнять можно будет не новые уведомления, а платежки как раньше. Но есть подвох: если однажды сорваться и все-таки поступить по новым правилам, снова заполнять платежки вместо уведомлений будет нельзя.

Но есть и хорошие новости. В 2023 году вырастет лимит доходов по УСН.

По ставкам цифры распределятся так: 188,55 млн рублей – для стандартных ставок УСН (150 млн х 1,257);

251,4 млн рублей – для повышенных ставок УСН (200 млн х 1,257);

141,41 млн рублей – для перехода на УСН (112,5 млн х 1,257).

Грядущее объединение ПФР и ФСС тоже готовит немало головной боли бухгалтерам. В отчетности, например, появится новая форма – СТД-СФР, где вместо профстандарта будет код ОКЗ.

Многие переживают еще и за ЭЦП. Дело в том, что с 1 января КЭП, выпущенные коммерческими удостоверяющими центрами для директоров и ИП, превратятся...в тыкву. По закону срок их действия истечет.

Портал SuperJob провел опрос и составил список «самых благородных профессий». Бухгалтеры там, увы, далеко не на первом месте.

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