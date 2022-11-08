Бухгалтеры

Бухгалтеры не попали в рейтинг самых самоотверженных профессий

В топ-3 доблестных профессий этого года – медработники, педагоги и военнослужащие.

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26% участников опроса назвали профессию врача самой благородной в настоящее время. На втором месте – учитель (10% голосов). На третьем месте – военнослужащий (9%). Такие результаты показали данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

По 4% респондентов самым благородным считают труд рабочих и спасателей МЧС. По 3% голосов – у пожарных и дворников, по 2% – у инженеров и волонтеров.

Бухгалтеры (вместе с водителями, поварами и библиотекарями) попали в категорию «другие», 22% респондентов ответили, что самыми благородными, нравственными, самоотверженными и честными в настоящее время считают именно их.

5% россиян считают, что в каждой профессии есть нравственные и благородные люди.

7% утверждают, что благородных профессий в настоящее время не существует.

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