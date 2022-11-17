Страховые взносы

Как ИП платить страховые взносы и причем тут ЕНС: изменения 2023

Кратко и информативно пройдемся по главным изменениям, которые ждут ИП в следующем году. Поговорим про единый налоговый счет, страховые взносы и расскажем, как все это пережить.

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Как ИП платить страховые взносы и причем тут ЕНС: изменения 2023

Единый налоговый счет: как платить и когда

Срок уплаты налогов — 28 числа каждого месяца. Налог по УСН платите также раз в квартал, но теперь по новому сроку.

Минимальный фиксированный взнос также платите до 31 декабря текущего года. Взнос 1% от дохода — до 1 июля следующего года.

Платить теперь будет проще: показателей в платежке в 2023 году будет меньше. Указывать ФИО, адрес не надо — в поле «Плательщик» будет 0.

Заморачиваться по поводу того, от кого пришли деньги, не потребуется — налоговики сами узнают это по ИНН. Но поле все же придется заполнять.

Однако правила существуют пока только в проекте — официального документа пока нет, так что ждем и надеемся.

Что по отчетам, формам и страховым взносам?

Выдыхаем, из-за объединения ПФР и ФСС в 2023 году не будет отчетов:

  • СЗВ-СТАЖ, 
  • СЗВ-М, 
  • СЗВ-ТД, 
  • ДСВ-3, 
  • 4-ФСС.

Их скомкают в один объединенный отчет. Его форму утвердят до начала года. Подавать будете в новый Социальный фонд. Сроки подачи будут отличаться:

  1. Один раз в год до 25 января — данные по стажу сотрудников.
  2. Каждый квартал — данные по взносам на травматизм и накоплениям к пенсии.

Новый отчет появится по зарплате и страховым взносам — он заменит РСВ. Сдавать будете каждый месяц до 25 числа — в нем указываете информацию о зарплате и начисленных взносах 

Как надо заполнять, где искать другие актуальные изменения

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