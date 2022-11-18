Поправки в НК РФ

Сколько поправок в НК было в 2022 году, чего ждать в будущем, как подготовиться

2023 год принесет нам много нового: ЕНС, ЕНП, объединение фондов, повышение ставок УСН и многое другое. Рассказываем, как подготовиться к изменениям.

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Сколько поправок в НК было в 2022 году, чего ждать в будущем, как подготовиться

Сколько в цифрах по поправкам

Править наши законодатели очень любят. Настолько, что за 2022 он они внесли в Налоговый кодекс 560 поправок — только вдумайтесь в это число.

Но это не конец. В 2023 году обещают больше — около 700. С каждым годом цифра будет расти все выше и выше.

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