Как грамотное структурирование бизнеса сэкономит ваши налоги

Какие налоги сэкономит структуризация

Применять спецрежимы в группе компаний не запрещено. Но важно то, что вы должны дробить бизнес так, чтобы при этом была деловая цель. Если ее не будет — считайте, что налоговики дышат вам в спину. Может дойти до выездной проверки и даже уголовки.

Вот список налогов, на которых получится сэкономить при безопасном дроблении:

НДС 10% и 20% превращается на спецрежимах в 0% (нужно подтвердить документами, что вы неплательщик НДС);

налог на прибыль в 20% на УСН уменьшается до 6% на объекте «доходы» или 15% на «доходы минус расходы»;

НДФЛ с дивидендов 13% опускается до 0% при выплатах ИП.

Какие особенности у ООО, ИП, кооператива, что проще

Чтобы построить компанию и потом структурировать, чаще всего используют ООО и ИП, иногда потребительский кооператив.

Особенности ООО

Просто учредить — ФНС, уставной капитал 10 000₽. Всех участников видно в ЕГРЮЛ. Можете заключить корпоративный договор. Можете создать совет директоров. Отчуждение доли в ООО только через нотариуса. Можете выйти из общества, если нет запрета. Можете исключить человека из общества.

Особенности ИП

Получаете личные деньги свободно. Можете применить патент и сэкономить на взносах. Вести бухучет не нужно. Можете закрыть от лишних глаз данные компании. Бизнес-долги можете погасить через банкротство. Вы несете ответственность в том числе и личным имуществом.

Особенности потребительского кооператива

ПК — некоммерческая организация. Регистрация не сложная, вывести дивиденды тяжело. Можете создавать дочерние компании на спецрежимах. В ЕГРЮЛ видно только учредителей. Вы вправе применять спецрежимы, даже если доля участия других организаций больше 25%. Реестр пайщиков ведет само общество. Пайщики несут субсидиарную ответственность по долгам ПК.

Если смена участников отражается в ЕГРЮЛ, то когда вы захотите сэкономить на страховых взносах с зарплаты работника, каждый раз при приеме/увольнении будете ходить к нотариусу и в налоговую.

Как экономить на налогах с помощью структурирования и не заморачиваться

Одного желания сэкономить на налогах — мало. Но мы знаем, как не бегать по 500 раз в налоговую, не задавать кучу вопросов инспекторам и быть в вопросе безопасного дробления профи.

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