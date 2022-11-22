Дробление бизнеса

Как грамотное структурирование бизнеса сэкономит ваши налоги

В статье разберем, какие налоги можно оптимизировать с помощью безопасного дробления и какую правовую форму ведения бизнеса выбрать, чтобы было попроще.

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Как грамотное структурирование бизнеса сэкономит ваши налоги

Какие налоги сэкономит структуризация

Применять спецрежимы в группе компаний не запрещено. Но важно то, что вы должны дробить бизнес так, чтобы при этом была деловая цель. Если ее не будет — считайте, что налоговики дышат вам в спину. Может дойти до выездной проверки и даже уголовки. 

Вот список налогов, на которых получится сэкономить при безопасном дроблении:

  • НДС 10% и 20% превращается на спецрежимах в 0% (нужно подтвердить документами, что вы неплательщик НДС);
  • налог на прибыль в 20% на УСН уменьшается до 6% на объекте «доходы» или 15% на «доходы минус расходы»;
  • НДФЛ с дивидендов 13% опускается до 0% при выплатах ИП.

Какие особенности у ООО, ИП, кооператива, что проще

Чтобы построить компанию и потом структурировать, чаще всего используют ООО и ИП, иногда потребительский кооператив.

Особенности ООО

  1. Просто учредить — ФНС, уставной капитал 10 000₽.
  2. Всех участников видно в ЕГРЮЛ.
  3. Можете заключить корпоративный договор.
  4. Можете создать совет директоров.
  5. Отчуждение доли в ООО только через нотариуса.
  6. Можете выйти из общества, если нет запрета.
  7. Можете исключить человека из общества.

Особенности ИП

  1. Получаете личные деньги свободно.
  2. Можете применить патент и сэкономить на взносах.
  3. Вести бухучет не нужно.
  4. Можете закрыть от лишних глаз данные компании.
  5. Бизнес-долги можете погасить через банкротство.
  6. Вы несете ответственность в том числе и личным имуществом.

Особенности потребительского кооператива

  1. ПК — некоммерческая организация. Регистрация не сложная, вывести дивиденды тяжело.
  2. Можете создавать дочерние компании на спецрежимах.
  3. В ЕГРЮЛ видно только учредителей.
  4. Вы вправе применять спецрежимы, даже если доля участия других организаций больше 25%.
  5. Реестр пайщиков ведет само общество.
  6. Пайщики несут субсидиарную ответственность по долгам ПК.

Если смена участников отражается в ЕГРЮЛ, то когда вы захотите сэкономить на страховых взносах с зарплаты работника, каждый раз при приеме/увольнении будете ходить к нотариусу и в налоговую.

Как экономить на налогах с помощью структурирования и не заморачиваться

Одного желания сэкономить на налогах — мало. Но мы знаем, как не бегать по 500 раз в налоговую, не задавать кучу вопросов инспекторам и быть в вопросе безопасного дробления профи.

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Рассмотрите все схемы дробления — поймете как делать не надо, чтобы не попасть на доначисления налогов. Сможете выстроить безопасную стратегию, легально сэкономите и не получите претензий со стороны ФНС.

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