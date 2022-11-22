Как грамотное структурирование бизнеса сэкономит ваши налоги

Какие налоги сэкономит структуризация
Применять спецрежимы в группе компаний не запрещено. Но важно то, что вы должны дробить бизнес так, чтобы при этом была деловая цель. Если ее не будет — считайте, что налоговики дышат вам в спину. Может дойти до выездной проверки и даже уголовки.
Вот список налогов, на которых получится сэкономить при безопасном дроблении:
- НДС 10% и 20% превращается на спецрежимах в 0% (нужно подтвердить документами, что вы неплательщик НДС);
- налог на прибыль в 20% на УСН уменьшается до 6% на объекте «доходы» или 15% на «доходы минус расходы»;
- НДФЛ с дивидендов 13% опускается до 0% при выплатах ИП.
Какие особенности у ООО, ИП, кооператива, что проще
Чтобы построить компанию и потом структурировать, чаще всего используют ООО и ИП, иногда потребительский кооператив.
Особенности ООО
- Просто учредить — ФНС, уставной капитал 10 000₽.
- Всех участников видно в ЕГРЮЛ.
- Можете заключить корпоративный договор.
- Можете создать совет директоров.
- Отчуждение доли в ООО только через нотариуса.
- Можете выйти из общества, если нет запрета.
- Можете исключить человека из общества.
Особенности ИП
- Получаете личные деньги свободно.
- Можете применить патент и сэкономить на взносах.
- Вести бухучет не нужно.
- Можете закрыть от лишних глаз данные компании.
- Бизнес-долги можете погасить через банкротство.
- Вы несете ответственность в том числе и личным имуществом.
Особенности потребительского кооператива
- ПК — некоммерческая организация. Регистрация не сложная, вывести дивиденды тяжело.
- Можете создавать дочерние компании на спецрежимах.
- В ЕГРЮЛ видно только учредителей.
- Вы вправе применять спецрежимы, даже если доля участия других организаций больше 25%.
- Реестр пайщиков ведет само общество.
- Пайщики несут субсидиарную ответственность по долгам ПК.
Если смена участников отражается в ЕГРЮЛ, то когда вы захотите сэкономить на страховых взносах с зарплаты работника, каждый раз при приеме/увольнении будете ходить к нотариусу и в налоговую.
Как экономить на налогах с помощью структурирования и не заморачиваться
Одного желания сэкономить на налогах — мало. Но мы знаем, как не бегать по 500 раз в налоговую, не задавать кучу вопросов инспекторам и быть в вопросе безопасного дробления профи.
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