Дробление бизнеса

Пять ошибок в дроблении бизнеса, которые доведут вас до доначислений налогов

Расскажем, как налоговики выявляют факт дробления и поделимся способами защиты, даже если ФНС стоит у вашего входа в офис.

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Пять ошибок в дроблении бизнеса, которые доведут вас до доначислений налогов

Типичные ошибки при дроблении

  1. Компании взаимосвязаны — руководитель или учредитель одинаковые, тот же юридический адрес. У налоговой к вам сразу появится много вопросов. А там и до выездной проверки недалеко.
  2. IP-адреса совпадают — проводите банковские операции, все поступает из одного места. Банки охотно сотрудничают с налоговиками, поэтому ваши действия сразу передадут в инспекцию по требованию.
  3. Общие сотрудники в раздробленных компаниях — это становится опасным, когда имеет массовый характер. С помощью допроса работников налоговики вычислят, что вы дробите бизнес.
  4. Отсутствие документооборота — выявляется при первой камеральной проверке, тревожный звонок на доначисления.
  5. Нет деловой цели — повторим снова и снова, обосновывайте деловую цель. Это один из главных признаков, по которым налоговики идут в суд и требуют с вас доплатить налоги. Просто сэкономить, потому что вы захотели — не выйдет.

Как налоговики выявляют дробление, как защититься

Если ФНС видит одинаковые IP-адреса по платежам, юридические адреса, учредителей, то начинает проверку.

По камералке запрашивают все нужные данные, тут же выявляют фиктивный документооборот. Если камеральной проверки мало, назначают выездную.

Изымают компьютеры, документы, проводят обыски, вызывают сотрудников на опрос.

Защититься от этого можно. Советы:

  • участники дробления должны быть не связаны, как имуществом, так и ресурсами;
  • деловые цели должны быть обоснованы.

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