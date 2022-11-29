Онлайн-курсы для бухгалтеров

Хорошие новости: «Клерк» услышал ваши пожелания и запустил новый курс по бухаутсорсу

Расскажем, что в нем получилось крутого, как мы его разрабатывали и что вы будете уметь, когда пройдете этот курс повышения квалификации.

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Хорошие новости: «Клерк» услышал ваши пожелания и запустил новый курс по бухаутсорсу

Что за курс

Бухаутсорсеры давно просили нас сделать для них курс повышения квалификации — мы собрались, обмозговали и сделали.

На самом деле, он не только для опытных спецов. В первую очередь для тех, кто думает уйти из найма и работать на себя.

Сделали 10 больших блоков, разобрали каждую тему по полочкам, но об этом расскажем чуть позже.

Кто авторы курса

Курс сделали мы — команда Клерк.Обучения, образовательного центра «Клерк». В онлайн-уроках обошлись без воды, добавили реальные примеры, сделали упор на практические советы, а не голую практику.

Мы пригласили в качестве преподавателей экспертов-бухаутсорсеров с опытом работы более 10 лет. Ручаемся за качество материалов в курсе — такого вы еще не видели.

Что будет на курсе

Как и обещали, рассказываем, что ждет на курсе. Вы подробно, вместе с преподавателями, разберете темы:

  • кому, как и где продавать бухгалтерские услуги;
  • как составить грамотный прайс-лист;
  • как общаться с заказчиками так, чтобы с вами желали сотрудничать;
  • какой налоговый режим для аутсорса лучше выбрать;
  • как вырасти до управленца и масштабировать прибыль;
  • кака управлять своим временем и не задерживаться на работе.

Затронем также особенности бухуслуг, расскажем, как продвигаться. Пройдете один большой тест, закрепите знания.

Всего получилось 72 академических часа учебного материала. В конце курса повышения квалификации вы пройдете итоговую аттестацию и получите удостоверение. Мы занесем его в госреестр ФИС ФРДО, оригинал вышлем вам по почте.

Что вы будете уметь после курса

Когда пройдете все уроки, встретитесь с преподавателями и сдадите итоговую аттестацию, вы станете уверенным в себе аутсорсером, который сможет:

  • без труда составлять прайс-лист и зарабатывать от 100 000₽;
  • общаться с клиентами без проблем и показывать ценность сотрудничества;
  • презентовать свои бухгалтерские услуги так, что клиенты не смогут отказать;
  • планировать свое время и все успевать.

Почему учиться бухаутсорсу стоит именно в «Клерке»

Вы получите лаконичный, информативный курс с множеством экспертного материала от практикующих бухгалтеров на аутсорсе.

Выдадим вам официальное удостоверение на 72 ак. часа, будем помогать и сопровождать на всех этапах обучения. Любые вопросы можно будет задавать кураторам в Telegram-чат. 

Вы обучитесь один месяц и получите уникальные навыки, которые помогут стать востребованным аутсорсером на рынке и завоевать первых клиентов.

Хочу на курс, как получить?

Самое время торопиться, чтобы не опоздать и начать обучение уже через несколько дней.

Оставьте заявку на сайте или позвоните в Клерк по номеру: 8 495 129-29-87 — мы ответим на все ваши вопросы и запишем в группу.

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