Хорошие новости: «Клерк» услышал ваши пожелания и запустил новый курс по бухаутсорсу

Что за курс
Бухаутсорсеры давно просили нас сделать для них курс повышения квалификации — мы собрались, обмозговали и сделали.
На самом деле, он не только для опытных спецов. В первую очередь для тех, кто думает уйти из найма и работать на себя.
Сделали 10 больших блоков, разобрали каждую тему по полочкам, но об этом расскажем чуть позже.
Кто авторы курса
Курс сделали мы — команда Клерк.Обучения, образовательного центра «Клерк». В онлайн-уроках обошлись без воды, добавили реальные примеры, сделали упор на практические советы, а не голую практику.
Мы пригласили в качестве преподавателей экспертов-бухаутсорсеров с опытом работы более 10 лет. Ручаемся за качество материалов в курсе — такого вы еще не видели.
Что будет на курсе
Как и обещали, рассказываем, что ждет на курсе. Вы подробно, вместе с преподавателями, разберете темы:
- кому, как и где продавать бухгалтерские услуги;
- как составить грамотный прайс-лист;
- как общаться с заказчиками так, чтобы с вами желали сотрудничать;
- какой налоговый режим для аутсорса лучше выбрать;
- как вырасти до управленца и масштабировать прибыль;
- кака управлять своим временем и не задерживаться на работе.
Затронем также особенности бухуслуг, расскажем, как продвигаться. Пройдете один большой тест, закрепите знания.
Всего получилось 72 академических часа учебного материала. В конце курса повышения квалификации вы пройдете итоговую аттестацию и получите удостоверение. Мы занесем его в госреестр ФИС ФРДО, оригинал вышлем вам по почте.
Что вы будете уметь после курса
Когда пройдете все уроки, встретитесь с преподавателями и сдадите итоговую аттестацию, вы станете уверенным в себе аутсорсером, который сможет:
- без труда составлять прайс-лист и зарабатывать от 100 000₽;
- общаться с клиентами без проблем и показывать ценность сотрудничества;
- презентовать свои бухгалтерские услуги так, что клиенты не смогут отказать;
- планировать свое время и все успевать.
Почему учиться бухаутсорсу стоит именно в «Клерке»
Вы получите лаконичный, информативный курс с множеством экспертного материала от практикующих бухгалтеров на аутсорсе.
Выдадим вам официальное удостоверение на 72 ак. часа, будем помогать и сопровождать на всех этапах обучения. Любые вопросы можно будет задавать кураторам в Telegram-чат.
Вы обучитесь один месяц и получите уникальные навыки, которые помогут стать востребованным аутсорсером на рынке и завоевать первых клиентов.
Хочу на курс, как получить?
Самое время торопиться, чтобы не опоздать и начать обучение уже через несколько дней.
Оставьте заявку на сайте или позвоните в Клерк по номеру: 8 495 129-29-87 — мы ответим на все ваши вопросы и запишем в группу.