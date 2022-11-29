Три простых варианта взаимодействия между бухгалтерской фирмой и клиентом

Вариант 1. Клиент не заморачивается, дела ведет бухфирма
Заключаете договор с клиентом и больше он вас не трогает — делаете все сами. Выписываете документы, формируете платежки. Если понадобился какой-то документ — попросите клиента, предоставит.
Этот вариант больше подходит для аутсорсинговых компаний, которые начали работать недавно. Там поток операций не такой огромный.
Со стороны клиента затраты на стартовую работу с вами нулевые. Управленческий учет он ведет в своей голове или при помощи Excel, данные запрашивает у вашей организации.
Плюсы и минусы для бухфирмы
Начнем с хорошего. Достоинства этого варианта:
- Самостоятельность и независимость от третьих лиц.
- Клиент привязан к вам.
- У вас на руках полная информация и документы подготавливаете самостоятельно.
Но не обходится и без плохого:
- Большая трудоемкость — вся первичка лежит на вас.
- Рискуете ошибиться при подготовке документов.
- Вы должны интересоваться спецификой деятельности клиента, обладать определенными знаниями.
Вариант 2. Клиент ведет свой учет, бухфирма — налоговый и бухгалтерский по своей базе
Смысл в том, чтобы распределить роли. Вы получаете документы от клиента, ведете официальный бухгалтерский и налоговый учет. Клиент в спецпрограмме ведет управленческий учет, сам проводит платежи и формирует документы по клиентам.
Схема основана на том, что внутренние потребности в учете, подготовке и выписке документов по контрагентам ваш клиент закрывает самостоятельно.
Плюсы и минусы для бухфирмы
Вариант 3. Бухфирма работает вместе с клиентом в общей базе
По этой схеме вы организуете вместе с клиентом общую базу. Там работают сотрудники клиента и аутсорсинговой фирмы.
Основа – разделение труда между персоналом бухфирмы и персоналом заказчика.
При внедрении этой схемы решите только два вопроса.
Первый: технический, как организовать совместный доступ к общей учетной программе.
Второй: возможность такой работы – нужно, чтобы у бухфирмы и заказчика был интернет (в 2022 году нетрудно организовать).
Составьте регламент, по которому будете работать, распределите действия между сотрудниками.
Плюсы и минусы для бухфирмы
Как бухфирме презентовать свои услуги клиенту
Выстраивать бизнес-процессы — это здорово, но перед этим нужно завлечь клиента и правильно презентовать свои услуги. Показать ценность, донести пользу.
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