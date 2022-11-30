Обучение для бухгалтеров

Как обучить бухгалтеров и выгодно распределить на это бюджет организации

Если ломаете голову и думаете, как получить качественное корпоративное обучение для бухгалтеров, то у «Клерка» есть уникальное решение.

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Как обучить бухгалтеров и выгодно распределить на это бюджет организации

И что вы можете предложить?

Мы создали корпоративный тариф Клерк.Премиум. Объясняем, почему это — уникальный сервис.

  1. Больше 500 часов учебного материала — мы добавили 50+ онлайн-курсов и 400+ вебинаров для бухгалтеров, каждый сможет найти для себя сложную тему и обучиться.
  2. Индивидуальные тесты для бухгалтеров — составляет редакция «Клерка» по запросу. Проводим ежеквартально.
  3. Предоставляем отдельную линию с консультацией экспертов — сотрудники смогут задавать вопросы без ограничений, время ответа: от двух часов до суток.
  4. Отчеты по успеваемости — увидите, чему обучились бухгалтеры. Отчет направим лично главному бухгалтеру.

Вы, как главный бухгалтер, сможете организовать обучение не только для себя, но и для всего отдела бухгалтерии.

Разработкой и производством курсов и вебинаров в составе корпоративного тарифа Клерк.Премиум занимается профессиональный коллектив образовательного центра Клерк.Обучение. Мы гарантируем экспертное качество материалов — ваши сотрудники в надежной команде.

В чем выгода и преимущества

За счет компании сможете получить отличный сервис, обучить всех сотрудников. Главное преимущество — денег из бюджета компании понадобится немного, так как идет экономия за каждого обучающегося.

Главному бухгалтеру не придется по 500 раз объяснять директору смысл вашей работы. После обучения руководитель узнает о всех рисках и поймет, насколько работа бухгалтера важная и трудная. 

Еще одно преимущество — корпоративный тариф как минимум в 10 раз выгоднее, чем обучение сотрудников по одному. За курсы и вебинары по отдельности вы заплатили бы больше 700 000 рублей.

С корпоративным тарифом экономите ресурсы компании и время. Вы получите уверенность в своей команде бухгалтеров — они будут не просто учиться, а получать практический опыт и проходить тесты.

После обучения бухгалтеры смогут защитить компанию от штрафов и уголовки — забудете о том, что такое вызовы в ИФНС и субсидиарка.

На рынке только «Клерк» выделяет отдельный пул экспертов для вашей компании и концентрируется на ваших рабочих вопросах.

Как работает корпоративное обучение от «Клерка»

Внедряем систему обучения за пару дней — подключаем сотрудников, они начинают изучать онлайн-курсы и получать сертификаты. Также смогут закрыть часы ИПБР.

У каждого бухгалтера будет доступ в личный кабинет. Там он сможет посмотреть прогресс обучения, количество курсов, которые прошел. Также у каждого будет безлимитный доступ к консультациям экспертов «Клерка».

Каждый сотрудник сможет пройти обучение по двум программам повышения квалификации. Выдадим официальные удостоверения и внесем в госреестр ФИС ФРДО.

Такая форма постоянного обучения подойдет компаниям, в которых работает от двух до 100 сотрудников.

Сколько стоит корпоративный тариф Клерк.Премиум

Чем больше сотрудников — тем выгоднее тариф. Мы сделали корпоративный Клерк.Премиум доступным для компаний с любым бюджетом. Сравните тарифы

Остались вопросы — позвоните в «Клерк»: 8 495 129-29-87

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