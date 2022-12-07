Как закрыть бухгалтерский год без авралов и спокойно резать салаты на Новый год

Что за курс

Мы в «Клерке» знаем, декабрь — один из самых тяжелых месяцев для бухгалтеров. Нужно следить за первичкой, проверить кредиторку и дебиторку, посмотреть все ли сходится. Ещё и пять ФСБУ придется применять.

Если есть ошибки, то лучше исправьте в этом году, так в следующем не придется подавать корректировки.

Чтобы бухгалтерам было проще закрыть год, мы сделали курс повышения квалификации «Годовая отчетность за 2022 год: Клерк.Аттестация».

Рассказываем, что получилось по темам, какие эксперты ведут курс, чему научитесь после курса и какой документ получите.

Кто создал курс

Над разработкой днями и ночами трудилась команда центра образовательных проектов Клерк.Обучение. Мы сделали 12 блоков с знаниями — это 55 онлайн-уроков, итоговая аттестация и тесты.

Эксперты, которые будут преподавать на курсе:

Надежда Камышева — глава экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета. Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР. Елена Ярушкина — к.э.н., доцент, главный бухгалтер (6 уровень квалификации). Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель.

Уверяем — качество учебных материалов на уровне профи. Составляли материалы вместе с экспертами. Онлайн-уроки без воды, по 10-15 минут, с примерами. Объясняем человеческим языком без канцелярита.

Какие темы изучите на курсе

Посвятили несколько блоков налоговой отчетности. Разобрали сложные вопросы и ошибки с:

налогом на прибыль,

НДС,

НДФЛ,

налог на имущество,

страховые взносы,

изменения в учете и налогах на 2023 год.

Прошлись по бухгалтерской отчетности, дали пошаговые инструкции и советы, как сдать годовую отчетность бухгалтеру за 2022 год. Разобрали темы с пятью ФСБУ и упомянули шестой, который скоро добавится — нематериальные активы.

Затронули кадровый учет, охрану труда — без них современному бухгалтеру тоже не обойтись. Всего вышло 120 ак. часов, плюс 40 часов ИПБР — вы сможете закрыть их за один курс.

Выдадим официальное удостоверение — внесем в госреестр ФИС ФРДО, оригинал вышлем вам по почте.

Чему научитесь

После курса вы сможете:

формировать годовую отчетность по новым правилам, применять ФСБУ;

разбираться и знать обо всех изменениях в налогах и учете;

составлять локальные нормативные акты на 2023 год;

избежать типичных ошибок и не подавать кучу корректировок.

Почему стоит пройти этот курс

«Клерк» уже 21 год помогает бухгалтерам работать проще. Мы создали для вас короткие, информативные уроки на курсе повышения квалификации.

Вам не придется тратить кучу времени — сможете без труда закрыть бухгалтерский год. Во время новогодних праздников вам не придется беспокоиться о том, как и что сдавать — вы уже будете готовы.

Мы, команда Клерк.Обучения, сделали все, чтобы вы получили уникальные знания в сжатые сроки.

Как записаться на курс

Новый поток стартует совсем скоро — лучше поторопитесь, чтобы не опоздать и успеть подготовиться к годовой отчетности. Вот три варианта, как получить курс: