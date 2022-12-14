Долгожданные новости про ЕНП. ASMR для бухгалтеров. Без цензуры! Новый Бухтуб

👉До старта обязательного единого налогового платежа осталось меньше месяца, и налоговики смогли! Они утвердили таки форму будущего уведомления по ЕНП.

Но вы же помните, что 2023 год – переходный период и можно будет вместо уведомлений сдавать платежки? Многие бухгалтеры так и собираются делать.

Сжалиться над бухгалтерами чиновники явно не планируют: еще даже не середина декабря, а изменения на следующий год явно не закончились. Так что «Клерк» проводит мега-вебинар по всем грядущим изменениям 2023! Бегите записываться!

👉История на грани сюра: мужчин хотят принудительно отправлять в декрет. Причем по достойной восхищения (нет) схеме: до шести месяцев с ребенком сидит мать, а потом месяц-два отец. О том, что делать семьям, где женщина не работает официально и как мужчинам на работе не потерять за пару месяцев важные проекты и должности – не говорят. Зато принудительно!

Напомню: отец ребенка может уйти в декрет и сейчас. Просто на добровольной основе, что некоторые мужчины и делают.

👉В системе ОКВЭД грядет революция. Подтверждать коды деятельности каждый год будет не нужно, вся система будет под контролем ФНС. Но будет и еще один контролер – новый Социальный фонд России. Он будет следить за соответствием вашей деятельности коду.

👉 Отдельно расскажу, почему пока не стоит переживать из-за скандальной новости о том, что самозанятым запретят работать с юрлицами . Сначала коротко о самой идее. Сейчас по закону 422-фз самозанятые могут оказывать услуги физлицам и платить с них 4% – или юрлицам и ИП и платить налог по ставке 6%. Режим НПД хотят ограничить – оставить только ставку 4% для услуг физлицам. Инициативу всерьез обсуждает Минфин. Но вносить правки в закон будут только тогда, когда закончится эксперимент по самозанятым. Он рассчитан на 10 лет с момента старта. А значит, закончится только в 2028 году. А к этому времени все еще сто раз поменяется.

👉Налоговый кодекс полностью перепишут. Власти готовят новую редакцию этого документа, т.к. убеждены, что «пользоваться сейчас Налоговым кодексом очень трудно».

Так сказал первый зампред Госдумы Александр Жуков. Не может быть, Александр Дмитриевич! НК – самый простой сборник законов на свете. Ну что вы преувеличиваете?

👉Вернемся в Госдуму еще разок. На этой неделе там утвердили новый МРОТ. 16 242 рубля. Мы посчитали: этой суммы хватит примерно на 4 похода в магазин за месяц за самыми нужными продуктами. А уж если к Новому году – то только на два похода.