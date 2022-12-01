💣 Мужчин отправят в декрет. В принудительном порядке

Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Потому что мужчина должен тоже заниматься своим маленьким ребенком. Важно подключать к этому и пап, чтобы укрепить семью, уверена Буцкая.

Для пап установят 1-2-месячный срок, а не все 1,5 года, пишет «Парламентская газета». Причем в первые 6 месяцев пап беспокоить не будут, потому что мама еще кормит ребенка грудью.

Вопрос оплаты за это время пока обдумывают.

Законопроект планируют внести в Думу до конца 2023 года.

Также для пап введут возможность бесплатного обучения в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас такая возможность есть только у женщин.

Редакция ознакомилась с комментарием Татьяны Буцкой и рекомендует вам, давайте обсудим: отцовский декрет должен быть обязательным или все-таки добровольным.