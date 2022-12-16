Мы знаем, что ЕНП поглотит всех вас в январе. А как же годовая?

С 2023 года нужно удерживать НДФЛ с авансов – как это делать правильно, кажется не понимает даже Минфин. Не успели утвердить бланк уведомления по начисленным налогам для ЕНП, как его уже поменяли.

Бухгалтер, который работает в таких условиях, рискует забыть, что ему еще надо сдать как-то отчетность за 2022 год.Учитывая адовую нагрузку в январе, легко пропустить какой-то отчет (кстати, даже формы не по всем сейчас известны). А штрафы за расчеты и декларации никто не отменял.

Чтобы не испортить себе новогодние праздники мыслями об отчетности и налогах, предлагаем решение, которое поможет любому бухгалтеру успешно отчитаться за год и без ошибок начать работу в 2023 г. – курс повышения квалификации по годовой отчетности 2022.

Курс про годовую отчетность за 2022 год – это полноценная программа повышения квалификации с практическим уклоном. Слушатели получат все навыки для легкой и безрисковой сдачи отчетности. И что особенно важно – познакомятся с изменениями 2023 года.

Обучение онлайн 1 месяц. Официальное удостоверение на 120 часов с занесением в госреестр ФИС ФРДО. 40 часов ИПБ. Видео, конспекты, тесты, письменные задания. Встреча онлайн с преподавателем. Образцы заполнения для скачивания. Чат в Телеграм, где можно задавать любые вопросы.

Но это не просто курс, это уникальный профессиональный проект «Клерк.Аттестация». Потому что по итогам курса слушатели получат три документа (!):

Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО.

Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.

Сертификат ИПБ на 40 часов.

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