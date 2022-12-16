Карьера бухгалтера

Сообщество профессиональных бухгалтеров. Здесь все бухгалтеры России. Скорее вступайте, это бесплатно!

Бомбический проект «Клерка», который соберет новый костяк профессии. Мы сделали СПБ, Сообщество профессиональных бухгалтеров, куда может прийти каждый бухгалтер России и данные о нем, его опыте, навыках появятся в общедоступном реестре. Это так волнительно и круто! Становитесь первыми участниками.

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Сообщество профессиональных бухгалтеров. Здесь все бухгалтеры России. Скорее вступайте, это бесплатно!

Переходите на страницу Сообщества профессиональных бухгалтеров и нажимайте на голубую кнопку «Вступить в сообщество». Пока вы заполняете данные для вступления, расскажу о проекте.

Что такое Сообщество профессиональных бухгалтеров

На протяжении 21 года «Клерк» объединяет бухгалтеров России, помогает получать новостную информацию, консультирует, снабжает профессиональной информацией в статьях. За все время существования «Клерка» мы объединили более 10 миллионов представителей профессии. Настало время легализовать сформированное профессиональное сообщество.

Сообщество профессиональных бухгалтеров – это хаб, где в реестре будут собраны представители нашей с вами бухгалтерско-финансовой отрасли. Каждый сможет посмотреть данные о вас. Это самый профессиональный способ заявить о себе как о специалисте.

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Реестр Сообщества профессиональных бухгалтеров

Это работает просто и понятно

Подаете заявку на вступление ➡ Наши модераторы в течение максимум 3 дней вносят ваши данные в СПБ или просят уточнений ➡ Вы становитесь участником Сообщества профессиональных бухгалтеров ➡ Ваша карточка участника будет видна в Реестре и в вашем профиле участника ➡ Карточку участника можно показывать как готовое резюме (быть участником профильного Сообщества очевидный плюс в глазах работодателя)

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Карточка участника СПБ

Топ фактов про СПБ

  • Участие бесплатное

  • Вступить могут бухгалтеры, экономисты, финансовые директора

  • Сообщество поможет вам показать свой профессиональным потенциальным или действующим работодателям

  • В СПБ отображаются навыки бухгалтеров по разным сферам (получают навыки при прохождении обучения. Если какие-то курсы повышения квалификации вы уже прошли раньше , это сразу отобразится в ваших данных участника СПБ)

  • Участники могут быть в статусе Аттестованных и Неатестованных участников

Как стать Аттестованным участником

Пройти онлайн аттестацию по годовой отчетности вот тут.

Аттестация про годовую отчетность за 2022 год – это полноценная программа повышения квалификации с практическим уклоном. Слушатели получат все навыки для легкой и безрисковой сдачи отчетности. И что особенно важно – ознакомятся с изменениями 2023 года.

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Статус аттестованного участника СПБ

По итогам курса слушатели получат три документа (!):

  • Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО.

  • Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.

  • Сертификат ИПБ на 40 часов.

Все три этих документа придут слушателю по почте России. Это уникальный пакет важных «корочек», которые нужны бухгалтеру, чтобы повысить свою значимость в глазах руководства, почувствовать уверенность в своих компетенциях.

Вступить в Сообщество и пройти аттестацию

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