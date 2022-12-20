Новые правила ФСБУ 27/2021: как теперь оформлять и хранить документы

Как оформлять документы по ФСБУ 27/2021

По ФСБУ 27/2021 вы должны выполнять эти требования, когда оформляете документы:

заполняете бумаги на русском языке или используете построчный перевод. Исключение — если документы на иностранном языке по законодательству или правилам государства (в котором ведете деятельность), то построчный перевод не нужен. Переводите только регистр, если он на иностранном языке ;

регистры бухучета заполняете в рублях. Если стоимость объекта учета в валюте, то в регистре указываете и валютную сумму;

один первичный учетный документ заполняете на несколько связанных фактов хозяйственной жизни. К примеру, если сотрудника отправили в командировку и оплатили проживание, проезд, суточные и пр. расходы, то оформляете один авансовый отчет ;

длительные однотипные и повторяющиеся операции, например, начисление процентов или периодические отгрузки продукции оформляете первичкой, которую составляете периодично. По состоянию на отчетную дату не должно быть не закрытых документами каких-то операций или периодов.

Как хранить документы по ФСБУ 27/2021

По ФСБУ 27/2021 вы должны хранить документы по этим правилам и срокам:

храните документы в том виде, в котором они были сформирована — бумажная на бумаге, электронная в электронном формате. Переводить бумажные документы в электронный формат запрещено.

хранить бухгалтерские документы и размещать базы данных можно только в России. Но если вы ведете деятельности в другой стране, и там по закону нужно хранить документы на их территории, то соблюдайте это требование.

Общий срок хранения документов по ФЗ «О бухгалтерском учете» и по Налоговому кодексу — 5 лет после отчетного года. Правда, более длительные сроки хранения могут быть установлены правилами организации архивного дела

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Как не накосячить в годовой отчетности с ФСБУ 27/2021

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