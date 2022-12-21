«Здесь на ты» с Клерк.Бизнес. Подкаст про взрывные продукты для бизнеса (и котов)

Руководитель отдела Клерк.Бизнес Анастасия Нечепуренко и ее команда – Рафаэль Вирабян, Егор Акриев и Евгения Гордиенко рассказали редакции, какие B2B продукты они предлагают, почему именно сейчас рынку они так нужны, причем тут взрывные котики, аниме и 112 чатов в Телеге.
А пока слушаете, посмотрите на наших ребят в офисе.
Егор любит деньги, но немного стесняется, что они у нас даже на стенах.
А Женя совершенно не стесняется и даже разрешает пририсовать ей в Фотошопе любую фразу на этом листе.
Потому Женя и на высоте.
А вот Настя смотрит на своих взрывных котиков в зеркало.
Там эпично отражается Раф.
Задайте этим офигенным ребятам любые вопросы про продукты «Клерка», они на все ответят вот тут.