Интервью

«Здесь на ты» с Клерк.Бизнес. Подкаст про взрывные продукты для бизнеса (и котов)

Мы на «Клерке» умеем не только понятно писать, но и интересно говорить. Слушайте второй выпуск подкаста «Здесь на ты». Это беседа без купюр про то, чем живет наш проект, про нашу команду, планы и надежды. Открываем самое сердечко.

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Руководитель отдела Клерк.Бизнес Анастасия Нечепуренко и ее команда – Рафаэль Вирабян, Егор Акриев и Евгения Гордиенко рассказали редакции, какие B2B продукты они предлагают, почему именно сейчас рынку они так нужны, причем тут взрывные котики, аниме и 112 чатов в Телеге.

А пока слушаете, посмотрите на наших ребят в офисе.

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Егор любит деньги, но немного стесняется, что они у нас даже на стенах.

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А Женя совершенно не стесняется и даже разрешает пририсовать ей в Фотошопе любую фразу на этом листе.

Потому Женя и на высоте.

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А вот Настя смотрит на своих взрывных котиков в зеркало.

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Там эпично отражается Раф.

Задайте этим офигенным ребятам любые вопросы про продукты «Клерка», они на все ответят вот тут.

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