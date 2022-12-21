Как бухгалтеру заработать 150 000 рублей на аутсорсе: пошаговый гайд

Шаг 1. Ищем клиентов

В этой статье вы не найдете магического способа, чтобы получить 150 000₽ за два-три дня, работая при этом пару часов. Здесь больше о коммуникациях и поиске «дорогих» клиентов, которые постепенно приведут вас к этой цифре.

Давайте признаемся — уже прошли те времена, когда реклама на фонарных столбах была эффективной. Нет, вы, конечно, можете распечатать и повесить на столб: «Наталья, веду бухучет качественно, недорого, звоните», но толку будет мало.

За исключением, сарафанного радио, например, с соседями — оно до сих пор остается эффективным. Основной тренд — реклама в интернете. Вот варианты, которые помогут найти заказчиков:

Авито — думаем, тут не стоит вдаваться в подробности, все знакомы с этим сервисом. Размещаете свою услугу по бухаутсорсингу и ждете звонков от потенциальных клиентов.

HeadHunter (он же hh.ru) — тоже хороший метод, чтобы найти клиентов. Выкладываете резюме, смотрите отклики, выбираете с кем сотрудничать. Или если хотите стать частью бухаутсорсинговой компании — вот, кстати, вариант из Ростова-на-Дону:

Сайты для фрилансеров, биржи — вариант больше подходит для начинающих бухаутсорсеров. На биржах, как правило, дешевые заказы, но можно выстроить долгое сотрудничество и постепенно повышать ценник.

Сайт-визитка и его продвижение через рекламу — способ затратный, но окупаемый. На сайте вы сможете выложить портфолио, рассказать об интересных случаях из практики и выложить прайс-лист.

Вакансии на «Клерке» — у нас тоже появляются вакансии для бухгалтеров на аутсорсе. Следите, откликайтесь, проверенный вариант.

Шаг 2. Ведем переговоры с клиентами так, чтобы они платили больше

Заказчики бывают разные: спокойные, вспыльчивые, дотошные, недоверчивые. Для любого клиента вы в первую очередь должны решить его боль.

Например, срочно нужно расквитаться со страховыми взносами или решить вопросы с налоговыми отчетами.

Главное правило — когда начинаете переговоры о сотрудничестве, не душите клиента ценами и общим прайсом на услуги. Так вы его больше оттолкнете и переговоры сорвутся.

Лучше покажите на кейсах, как вы помогали другим клиентам с похожей проблемой. Какие методы применяли в работе, с какой скоростью решали проблему.

Если заказчик сомневается — успокойте его, покажите документы, которые подтвердят ваш профессионализм, как бухгалтера.

Три важных правила в переговорах с клиентами:

Не предлагайте скидки, если ваш прайс не подходит для клиента. Не унижайтесь, если клиент сильно сомневается в вашей компетенции или ведет себя высокомерно. Ведите переговоры на равных, как потенциальные партнеры.

Шаг 3. Улучшаем навыки продвижения бренда, общения с клиентами

Если вы понимаете, что у вас нет знаний о том, как успешно вести переговоры и искать клиентов, то «Клерк» поможет.

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