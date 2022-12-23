Карьера бухгалтера

Сообщество профессиональных бухгалтеров: вступайте прямо сейчас! Покажем всем, что СПБ – это большая бухгалтерская семья

Объясняем, почему это круто, престижно и ...уютно.

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Сообщество профессиональных бухгалтеров: вступайте прямо сейчас! Покажем всем, что СПБ – это большая бухгалтерская семья

Сообщество профессиональных бухгалтеров – это новый уровень «Клерка». Здесь лучшие бухгалтеры страны, ведущие эксперты и самые крутые возможности, чтобы все вокруг знали, что бухгалтер – одна из самых важных профессий на свете.

Это сделает профессию круче

Сможете сходу ответить на вопрос: когда бухгалтеры отмечают свой профессиональный праздник? Мы вот нашли минимум три даты:

  • 21 апреля
  • 10 ноября
  • 21 ноября.

И ни одна из них – не официальный праздник. О бухгалтерах мало знают, а ведь именно на них, без преувеличения, держится бизнес!

Сообщество профессиональных бухгалтеров покажет, что нас много. Миллионы! И каждый умен, образован и увлечен своим делом. Поэтому вступайте в СПБ – чтобы общаться, делиться опытом и иметь возможность в любой момент опереться на верное плечо коллег. 

Это сделает круче лично вас

В Сообществе профессиональных бухгалтеров у каждого участника есть своя карточка. Там вы всегда можете написать о своем опыте работы, о повышении квалификации и пройденных новых курсах.

Карточку можно в любое время дополнить. Или она дополнится сама – если, к примеру, вы пройдете профпереподготовку на «Клерке».

Почему это огонь? Потому что это ваше резюме. Заполняя его постепенно, вы будете с каждым разом гордиться собой все больше. А еще эту красоту вполне могут увидеть работодатели. Представьте: с помощью СПБ вы нашли работу мечты!

Это работает понятно и легко

Вступить в Сообщество можно всего одним кликом с главной страницы «Клерка». Жмете кнопочку «Сообщество бухгалтеров» – и сразу можете заполнять заявку.

Никаких платежей или заключений договоров, все просто, понятно, бесплатно.

Заявку быстро примут наши модераторы – и вы автоматически получите первый статус «Не аттестован». Пугаться статуса не надо, вы уже стали полноценным участником Сообщества. Но если пройдете Годовую аттестацию 2022 – будет еще круче. Почему?

Это сделает легче ваш 2023 год

Годовая аттестация 2022 – это верный помощник каждого бухгалтера перед перегруженным морем изменений 2022м годом.

На курсе вы:

  • подготовитесь к составлению годовой отчетности за 2022 год;
  • узнаете обо всех изменения в законодательстве по учету и налогообложению;
  • подготовите локальные нормативные акты на 2023 год.

Закроете все вопросы по годовой отчетности и с чистой совестью и спокойной душой уйдете отмечать Новый год.

По итогам курса получите по почте:

  • Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО.
  • Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.
  • Сертификат ИПБ на 40 часов.

Все три этих документа придут слушателю по почте России. Это уникальный пакет важных «корочек», которые покажут вашему работодателю, что вы круты не просто так, а на деле.

Вступить в Сообщество и пройти аттестацию

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