Сообщество профессиональных бухгалтеров: вступайте прямо сейчас! Покажем всем, что СПБ – это большая бухгалтерская семья

Сообщество профессиональных бухгалтеров – это новый уровень «Клерка». Здесь лучшие бухгалтеры страны, ведущие эксперты и самые крутые возможности, чтобы все вокруг знали, что бухгалтер – одна из самых важных профессий на свете.
Это сделает профессию круче
Сможете сходу ответить на вопрос: когда бухгалтеры отмечают свой профессиональный праздник? Мы вот нашли минимум три даты:
- 21 апреля
- 10 ноября
- 21 ноября.
И ни одна из них – не официальный праздник. О бухгалтерах мало знают, а ведь именно на них, без преувеличения, держится бизнес!
Сообщество профессиональных бухгалтеров покажет, что нас много. Миллионы! И каждый умен, образован и увлечен своим делом. Поэтому вступайте в СПБ – чтобы общаться, делиться опытом и иметь возможность в любой момент опереться на верное плечо коллег.
Это сделает круче лично вас
В Сообществе профессиональных бухгалтеров у каждого участника есть своя карточка. Там вы всегда можете написать о своем опыте работы, о повышении квалификации и пройденных новых курсах.
Карточку можно в любое время дополнить. Или она дополнится сама – если, к примеру, вы пройдете профпереподготовку на «Клерке».
Почему это огонь? Потому что это ваше резюме. Заполняя его постепенно, вы будете с каждым разом гордиться собой все больше. А еще эту красоту вполне могут увидеть работодатели. Представьте: с помощью СПБ вы нашли работу мечты!
Это работает понятно и легко
Вступить в Сообщество можно всего одним кликом с главной страницы «Клерка». Жмете кнопочку «Сообщество бухгалтеров» – и сразу можете заполнять заявку.
Никаких платежей или заключений договоров, все просто, понятно, бесплатно.
Заявку быстро примут наши модераторы – и вы автоматически получите первый статус «Не аттестован». Пугаться статуса не надо, вы уже стали полноценным участником Сообщества. Но если пройдете Годовую аттестацию 2022 – будет еще круче. Почему?
Это сделает легче ваш 2023 год
Годовая аттестация 2022 – это верный помощник каждого бухгалтера перед перегруженным морем изменений 2022м годом.
На курсе вы:
- подготовитесь к составлению годовой отчетности за 2022 год;
- узнаете обо всех изменения в законодательстве по учету и налогообложению;
- подготовите локальные нормативные акты на 2023 год.
Закроете все вопросы по годовой отчетности и с чистой совестью и спокойной душой уйдете отмечать Новый год.
По итогам курса получите по почте:
- Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО.
- Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.
- Сертификат ИПБ на 40 часов.
Все три этих документа придут слушателю по почте России. Это уникальный пакет важных «корочек», которые покажут вашему работодателю, что вы круты не просто так, а на деле.