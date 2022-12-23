Сообщество профессиональных бухгалтеров: вступайте прямо сейчас! Покажем всем, что СПБ – это большая бухгалтерская семья

Сообщество профессиональных бухгалтеров – это новый уровень «Клерка». Здесь лучшие бухгалтеры страны, ведущие эксперты и самые крутые возможности, чтобы все вокруг знали, что бухгалтер – одна из самых важных профессий на свете.

Это сделает профессию круче

Сможете сходу ответить на вопрос: когда бухгалтеры отмечают свой профессиональный праздник? Мы вот нашли минимум три даты:

21 апреля

10 ноября

21 ноября.

И ни одна из них – не официальный праздник. О бухгалтерах мало знают, а ведь именно на них, без преувеличения, держится бизнес!

Сообщество профессиональных бухгалтеров покажет, что нас много. Миллионы! И каждый умен, образован и увлечен своим делом. Поэтому вступайте в СПБ – чтобы общаться, делиться опытом и иметь возможность в любой момент опереться на верное плечо коллег.

Это сделает круче лично вас

В Сообществе профессиональных бухгалтеров у каждого участника есть своя карточка. Там вы всегда можете написать о своем опыте работы, о повышении квалификации и пройденных новых курсах.

Карточку можно в любое время дополнить. Или она дополнится сама – если, к примеру, вы пройдете профпереподготовку на «Клерке».

Почему это огонь? Потому что это ваше резюме. Заполняя его постепенно, вы будете с каждым разом гордиться собой все больше. А еще эту красоту вполне могут увидеть работодатели. Представьте: с помощью СПБ вы нашли работу мечты!

Это работает понятно и легко

Вступить в Сообщество можно всего одним кликом с главной страницы «Клерка». Жмете кнопочку «Сообщество бухгалтеров» – и сразу можете заполнять заявку.

Никаких платежей или заключений договоров, все просто, понятно, бесплатно.

Заявку быстро примут наши модераторы – и вы автоматически получите первый статус «Не аттестован». Пугаться статуса не надо, вы уже стали полноценным участником Сообщества. Но если пройдете Годовую аттестацию 2022 – будет еще круче. Почему?

Это сделает легче ваш 2023 год

Годовая аттестация 2022 – это верный помощник каждого бухгалтера перед перегруженным морем изменений 2022м годом.

На курсе вы:

подготовитесь к составлению годовой отчетности за 2022 год;

узнаете обо всех изменения в законодательстве по учету и налогообложению;

подготовите локальные нормативные акты на 2023 год.

Закроете все вопросы по годовой отчетности и с чистой совестью и спокойной душой уйдете отмечать Новый год.

По итогам курса получите по почте:

Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО.

Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.

Сертификат ИПБ на 40 часов.

Все три этих документа придут слушателю по почте России. Это уникальный пакет важных «корочек», которые покажут вашему работодателю, что вы круты не просто так, а на деле.

Вступить в Сообщество и пройти аттестацию