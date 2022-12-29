Зарабатываем больше на бухгалтерском аутсорсе: пошаговый гайд

Шаг 1. Определите, что хотите продавать

Придется порефлексировать. Закапываться в плохие стороны не надо — лучше подумайте о том, в чем вы профи. Например, умеете вести бухучет на упрощенке. Или защищаетесь от нападок налоговиков во время проверок.

Не торопитесь, обмозгуйте, и на основе того, что хотите продавать, составляйте перечень услуг. Предположим, вы взяли три услуги:

Комплексный сервис для ИП на УСН; Расчет зарплаты. Налоговые консультации.

Учитывайте, рынок — не постоянный. Требования у клиентов меняются каждый квартал. Потом, когда вы будете общаться с заказчиками, вы лучше поймете, что предлагать — так выстроите перечень релевантных услуг.

Шаг 2. Ищите клиентов, рекламируйте себя

Переходим к поиску заказчиков. Здорово, если вы еще не ушли из офиса, громко топнув ногой. Потому что в бухгалтерский аутсорсинг лучше уходить с головой тогда, когда есть клиенты.

Без клиентов не будет денег, вы расстроитесь и вернетесь в найм за стабильностью. Рассказываем, где их искать:

площадки Авито или Юла — минимальная стоимость, прогретая аудитория;

сарафанное радио — дешевый и классический метод, работает безотказно (но поначалу медленно);

товарные агрегаторы Пульс Цен, Близко.ру — отдельные категории с бухгалтерскими услугами помогут найти первых заказчиков.

На начальном этапе не бегите создавать собственный сайт. Когда обживетесь первыми клиентами, выйдете в плюс, тогда думайте о сайте.

Там уже настроите контекстную рекламу, напишете SEO-статьи, сможете капитально продвигаться — потребуются деньги. Но это принесет плоды в будущем.

Шаг 3. Изучите коллекцию по бухгалтерскому аутсорсингу

Коллекция даст нужные знания, чтобы продвинуться дальше. Сможете дойти до собственной бухгалтерской фирмы, нанять сотрудников и выйти на большие обороты, заказы.

Подборка состоит из 5 онлайн-курсов и 15 вебинаров — эти 20 материалов «Клерк» посвятил всем аспектам бухаутсорсинга.

Коллекция подойдет начинающим и опытным бухаутсорсерам. Научитесь взаимодействовать с клиентами, презентовать услуги, организовывать бизнес-процессы.