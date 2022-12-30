Новые методы законно сэкономить на налогах. Налоговики пока не вкурсе!

Экономим на франшизе и интеллектуальной собственности в бизнесе

Приведем пример: у вас один магазин, с доходом в 100 миллионов, сотрудников 100 человек, работаете как ООО на упрощенке. Создаете еще два таких общества, под таким же брендом, ценниками, формой работников и.т.д.

Формально это попадает под дробление бизнеса. Но если вы руководствуетесь статьей 1027 ГК, работаете по франшизе, то сможете законно сэкономить.

Что должно быть одинаковым:

товарные знаки;

базы данных, изобретения, приложения;

сайты, телефоны, адреса эл.почты;

вывески, ценники, фирменная одежда.

стандарты работы, секреты производства.

Это относится не только к торговле — франшиза подходит к любому виду бизнеса.

Сэкономить можно, если применить льготы по ноу-хау, изобретениям, полезным моделям и ПО (подп. 26. п. 2 ст.149 НК).

Франшиза позволит уйти от «черной» бухгалтерии, оптимизировать налоги и законно расширить бизнес.

Экономим на месте регистрации компании

При этом способе важно понимать, что все зависит от региона, где вы указываете юридический адрес.

В одних регионах налоговики готовы содрать с вас три шкуры, в других по предпроверочному анализу вам могут сократить сумму претензий раза в четыре. Главное — переехать в выгодный регион или открыть там фирму.

Не используйте фиктивный документооборот и подставные адреса. Налоговики это быстро вычислят, и налоговая оптимизация превратится в доначисления, а то и в уголовку.

Экономия заключается в льготных ставках УСН. Где-то они идут по отдельным видам деятельности, где-то есть общие. Снимите офис, обоснуйте деловую цель переезда — она должна быть убедительной.

К примеру, вот шесть регионов с льготными ставками УСН:

Экономим на передаче долей: низконалоговая передача активов

Предположим, вы владеете заводом по производству мягких игрушек через ООО. Работаете на ОСН или УСН. Хотите продать физлицу, который уже владеет какой-то частью активов, долю за 100 миллионов рублей.

Реализация долей не будет облагаться налогом и вы сэкономите, если вы выполните два условия:

вы владеете компанией более пяти лет (п.17.2 ст.217, п.1, ст.284 НК);

из недвижимости состоит не более 50% активов (п.2 ст.284.2 НК).

Если размер доли участника изменялся, то от налогов освобождаются доходы от реализации только той части, которая принадлежала участнику более пяти лет.

При этом номинальная стоимость доли не влияет на течение срока.

Другие способы, чтобы легально сэкономить на налогах

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