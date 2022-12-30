Какие изменения были в налоге на имущество в 2022 году

Новые сроки

Срок уплаты годового налога и авансовых платежей теперь установлен Налоговым кодексом. До 2022 года сроки регулировались региональными законами.

До 2022 года авансовые платежи по налогу на имущество уплачивались, если они были предусмотрены региональным законам. В этом году наоборот – если в законе прямо не написано, что авансовые платежи не уплачиваются, их надо платить.

В 2023 опять все поменяется:

уплатить налог на имущество — 28 февраля;

сдать декларацию — 25 марта;

уплатить авансовый платеж — не позднее 28 числа месяца, который следует за истекшим отчетным периодом.

Что там еще по поправкам и льготам

С 2022 года действуют поправки, которые внесли в ст. 378 НК. Теперь она называется «Особенности налогообложения имущества, переданного в доверительное управление, а также имущества, переданного в аренду». Раньше речь в статье шла только о доверительном управлении.

Теперь имущество, которое передали в аренду, в том числе по договору лизинга, подлежит налогообложению у арендодателя.

Эта поправка сняла вопрос о том, кто же должен уплачивать налог на имущество организаций по ФСБУ 25/2018.

Что касается льгот. По статье 382 НК, чтобы их получить, надо предоставить в налоговую инспекцию по своему выбору заявление и подтверждающие документы на получение льготы.

Если вы не отправите документы или не сообщите об отказе от льготы, налоговая сама узнает информацию и предоставит льготу.

Форма, порядок заполнения и формат заявления утвержден Приказом ФНС от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@

Как заполнять декларацию и сдавать годовую отчетность в 2023 году

За 2022 год будет сдаваться новая форма декларации по налогу на имущество. Она утверждена приказом ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@.

Что изменили:

1. Добавили раздел 2.2 «Сумма налога, исчисленного с применением налогового вычета для СЗПК» для налогового вычета по ст. 382.1 НК.

2. Раздел 3 «Сумма налога, исчисленного исходя из определения налоговой базы по кадастровой стоимости» будет заполняться только иностранными организациями по недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости.

3. Реализовали возможность применять налоговые льготы для объектов на территории «Сириус».

4. Можно заполнять декларацию по недвижимости организации, которая утратила статус участника в СЗПК (Соглашение о защите и поощрении капиталовложения).

С 2023 года организации не включают в декларацию сведения об объектах, облагаемых по кадастровой стоимости. Налог по таким объектам рассчитывает налоговая.

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