Учетная политика 2023: как составить и учесть все ФСБУ

Что случилось
На «Клерке» появилась учетная политика на 2023 год. Это инструмент, в котором можно с учетом особенностей вашей компании сформировать приказы на УП для целей бухучета и налогового учета.
Зачем вам это надо
Учетная политика нужна каждой компании, потому что она влияет на порядок в делах и финансовое благополучие бизнеса. Издает приказ и подписывает его, конечно, руководитель компании, но составлением, как правило, занимается сам бухгалтер.
Не мучьте себя и не делайте все с нуля. Просто отмечайте, что вам подходит, с помощью нашего инструмента:
Что получите
По итогу система сформирует приказ в Word, сможете скачать, распечатать и просто отнести на подпись директору.
Главное и самое крутое: в нашей учетной политике-2023 учтены все изменения по новым ФСБУ: Запасы, ОС, Капвложения, Документооборот и Аренда. Требования этих стандартов обязательно должны быть прописаны в УП и учтены в годовой отчетности.