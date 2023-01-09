Учетная политика 2023

Учетная политика 2023: как составить и учесть все ФСБУ

В главном документе бухгалтерии этого года надо обязательно опираться на новые стандарты учета. Ловите конструктор, который облегчит вам жизнь.

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Учетная политика 2023: как составить и учесть все ФСБУ
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Что случилось

На «Клерке» появилась учетная политика на 2023 год. Это инструмент, в котором можно с учетом особенностей вашей компании сформировать приказы на УП для целей бухучета и налогового учета.

Зачем вам это надо

Учетная политика нужна каждой компании, потому что она влияет на порядок в делах и финансовое благополучие бизнеса. Издает приказ и подписывает его, конечно, руководитель компании, но составлением, как правило, занимается сам бухгалтер.

Не мучьте себя и не делайте все с нуля. Просто отмечайте, что вам подходит, с помощью нашего инструмента:

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Что получите

По итогу система сформирует приказ в Word, сможете скачать, распечатать и просто отнести на подпись директору.

Главное и самое крутое: в нашей учетной политике-2023 учтены все изменения по новым ФСБУ: Запасы, ОС, Капвложения, Документооборот и Аренда. Требования этих стандартов обязательно должны быть прописаны в УП и учтены в годовой отчетности. 

Клерк
Клерк
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С 2023 года подавайте в налоговую новое заявление, чтобы узнать состояние расчетов с бюджетом. Форма и формат запроса есть в приказе от 14.11.2022 ЕД-7-19/1086@. Бухгалтеры уже пробуют свериться, но пока безуспешно.

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