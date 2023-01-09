Учетная политика 2023: как составить и учесть все ФСБУ

Что случилось

На «Клерке» появилась учетная политика на 2023 год. Это инструмент, в котором можно с учетом особенностей вашей компании сформировать приказы на УП для целей бухучета и налогового учета.

Зачем вам это надо

Учетная политика нужна каждой компании, потому что она влияет на порядок в делах и финансовое благополучие бизнеса. Издает приказ и подписывает его, конечно, руководитель компании, но составлением, как правило, занимается сам бухгалтер.

Не мучьте себя и не делайте все с нуля. Просто отмечайте, что вам подходит, с помощью нашего инструмента:

Что получите

По итогу система сформирует приказ в Word, сможете скачать, распечатать и просто отнести на подпись директору.