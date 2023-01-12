Что бухгалтеру на аутсорсе написать в объявлении, чтобы точно пришли клиенты

Для начала разберемся, по каким причинам ваши объявления не читают. Дальше дадим пример продающего текста для бухгалтеров на аутсорсе.

Первая причина — заголовок

Если вы написали общий заголовок, в котором нет проблемы и ее решения, предприниматели просто не увидят объявление.

Вашим потенциальным клиентам нужно решить конкретную проблему и они приходят с определенным запросом. К примеру, зарегистрировать ООО или сдать налоговую декларацию.

Пишите четко, что вы предлагаете и как это решит проблему клиента.Подробный пример такого объявления мы разберем чуть позже.

Вторая причина — пишите все услуги сразу, используете канцелярит и много терминов

Никто не любит читать язык чиновников, особенно ИП — им этого и так хватает. Они открывают ваше объявление а там: «выполнение бухгалтерских услуг» «в соответствии» «анализ правильности ведения учета» ну и дальше по списку.

Вы заваливаете клиента другими услугами: НДС, УСН, ведение КУДиР и прочее, а ему нужно просто зарегистрировать ООО.

Потенциальный клиент не будет пробираться через эти дебри, чтобы дойти до сути и найти решение проблемы. Он пойдет и откроет другое объявление, где все будет написано простым языком и решит его боль.

Третья причина — вы инкогнито с пустым профилем без отзывов.

Следующее, что сделает будущий заказчик после того, как прочитает текст — посмотрит ваш профиль. И недоверие вызовет пустая страница без фото с 0 отзывов.

Как минимум, подумают, что вы мошенник. Поэтому заполняйте информацию о себе, можете даже указать пару интересных фактов из практики. Фото даст уверенность, что вы реальный человек. Если есть отзывы — здорово, нет — запросите у предыдущих клиентов.

Четвертая причина — больше информации о бухгалтере, а не клиенте

«Опыт 35 лет, спасла гендира от тюрьмы, честная, стрессоустойчивая, порядочная» — скажем честно, заказчику эти данные вообще никак не помогут.

Лучше перепишите это с точки зрения конкретной пользы для клиента, например:

работаю по договору;

есть страховка деятельности по аутсорсингу на 1 миллион рублей;

высылаю кассовые чеки.

Если заметили у себя подобные ошибки — переписывайте. Ниже дадим пример продающего текста, сможете посмотреть и сравнить.

Пятая причина — не призываете клиента к действию

Ведите своего будущего заказчика по тексту к тому, чтобы он сделал какое-то определенное действие.

«Запишитесь ко мне на бесплатную консультацию» «Позвоните мне по телефону» «По поводу сотрудничества пишите сюда».

Если призыва не будет, клиент просто может потеряться и не знать, как ему действовать дальше, куда писать или звонить.

Как бухгалтеру написать продающее объявление и привлечь заказчиков

Примерный шаблон может выглядеть так. Данные меняете под свои услуги и потребности клиента:

Стоимость: 10000 рублей Заголовок: Сдача годовой отчетности для ИП на упрощенной системе О себе: Работаю по договору с гарантией. За 10 лет работы сдала 105 годовых деклараций по УСН для ИП. Какой результат вы получите, если мы будем сотрудничать: — годовую декларацию за 5 дней, отправим вместе с вами; — оформленную книгу расходов и доходов; — платежные поручения по налогу, его нужно будет только оплатить; — отвечу на любые вопросы и обеспечу поддержку до момента, как налоговая примет декларацию. Призыв к действию: Запишитесь ко мне на бесплатную консультацию, получите платежный календарь на 2023 год.



Звоните: (номер телефона)

Пишите: (мессенджеры, соцсети)



Имя

Как вести переговоры с клиентами, чтобы они не сбежали

Если вам трудно выстроить диалог с клиентом или вы не умеете грамотно вести бизнес-коммуникации, приходите к нам в «Клерк» на курс повышения квалификации.

Посмотреть первый урок бесплатно

Мы создали его специально для бухгалтеров на аутсорсе. Коротко о том, что вы изучите и каких результатов достигните:

кому и как продавать бухгалтерские услуги;

какую форму сотрудничества лучше выбрать;

как составить грамотный прайс-лист;

как вести переговоры с потенциальными клиентами: пошаговые инструкции;

как вырасти до собственной бухфирмы и заработать больше.

Курс подойдет как новичкам в аутсорсе, так и опытным бухгалтерам. Узнаете работающие техники продаж и продвижения от аутсорсеров-экспертов.

После курса повышения квалификации получите официальное удостоверение на 72 ак. часа. Отправим вам его по почте и внесем в госреестр ФИС ФРДО.

Вас будут учить профи:

Набор слушателей на курс подходит к концу — успейте забронировать себе место. Сделать это можно через форму ниже — заполните ее.