Что бухгалтеру на аутсорсе написать в объявлении, чтобы точно пришли клиенты

Для начала разберемся, по каким причинам ваши объявления не читают. Дальше дадим пример продающего текста для бухгалтеров на аутсорсе.
Первая причина — заголовок
Если вы написали общий заголовок, в котором нет проблемы и ее решения, предприниматели просто не увидят объявление.
Вашим потенциальным клиентам нужно решить конкретную проблему и они приходят с определенным запросом. К примеру, зарегистрировать ООО или сдать налоговую декларацию.
Пишите четко, что вы предлагаете и как это решит проблему клиента.Подробный пример такого объявления мы разберем чуть позже.
Вторая причина — пишите все услуги сразу, используете канцелярит и много терминов
Никто не любит читать язык чиновников, особенно ИП — им этого и так хватает. Они открывают ваше объявление а там: «выполнение бухгалтерских услуг» «в соответствии» «анализ правильности ведения учета» ну и дальше по списку.
Вы заваливаете клиента другими услугами: НДС, УСН, ведение КУДиР и прочее, а ему нужно просто зарегистрировать ООО.
Потенциальный клиент не будет пробираться через эти дебри, чтобы дойти до сути и найти решение проблемы. Он пойдет и откроет другое объявление, где все будет написано простым языком и решит его боль.
Третья причина — вы инкогнито с пустым профилем без отзывов.
Следующее, что сделает будущий заказчик после того, как прочитает текст — посмотрит ваш профиль. И недоверие вызовет пустая страница без фото с 0 отзывов.
Как минимум, подумают, что вы мошенник. Поэтому заполняйте информацию о себе, можете даже указать пару интересных фактов из практики. Фото даст уверенность, что вы реальный человек. Если есть отзывы — здорово, нет — запросите у предыдущих клиентов.
Четвертая причина — больше информации о бухгалтере, а не клиенте
«Опыт 35 лет, спасла гендира от тюрьмы, честная, стрессоустойчивая, порядочная» — скажем честно, заказчику эти данные вообще никак не помогут.
Лучше перепишите это с точки зрения конкретной пользы для клиента, например:
работаю по договору;
есть страховка деятельности по аутсорсингу на 1 миллион рублей;
высылаю кассовые чеки.
Если заметили у себя подобные ошибки — переписывайте. Ниже дадим пример продающего текста, сможете посмотреть и сравнить.
Пятая причина — не призываете клиента к действию
Ведите своего будущего заказчика по тексту к тому, чтобы он сделал какое-то определенное действие.
«Запишитесь ко мне на бесплатную консультацию» «Позвоните мне по телефону» «По поводу сотрудничества пишите сюда».
Если призыва не будет, клиент просто может потеряться и не знать, как ему действовать дальше, куда писать или звонить.
Как бухгалтеру написать продающее объявление и привлечь заказчиков
Примерный шаблон может выглядеть так. Данные меняете под свои услуги и потребности клиента:
Стоимость: 10000 рублей
Заголовок: Сдача годовой отчетности для ИП на упрощенной системе
О себе: Работаю по договору с гарантией. За 10 лет работы сдала 105 годовых деклараций по УСН для ИП.
Какой результат вы получите, если мы будем сотрудничать:
— годовую декларацию за 5 дней, отправим вместе с вами;
— оформленную книгу расходов и доходов;
— платежные поручения по налогу, его нужно будет только оплатить;
— отвечу на любые вопросы и обеспечу поддержку до момента, как налоговая примет декларацию.
Призыв к действию:
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