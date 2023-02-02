Карьера бухгалтера

Искать работу бухгалтерам становится все сложнее. Объясняем, как не прогореть

Тревожная статистика летит с порталов поиска работы: вакансий больше становится только в айти, а вот в бухгалтерии и финансах все меньше и меньше. Как бухгалтеру не проиграть из-за этого в поиске работы?

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Искать работу бухгалтерам становится все сложнее. Объясняем, как не прогореть
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Откуда у вас такие цифры?

Одним из исследований о росте и падении числа вакансий с нами поделился портал SuperJob. Там выяснили: по итогам 2022 года в сфере бухгалтерии, финансов и аудита количество вакансий снизилось на 16%. Это при том, что у лидеров рейтинга – IT-сферы – прирост составил +15%.

Зарплатные предложения работодателей в финансах и бухгалтерии тоже не растут. Повезло, пожалуй, только кадровикам: там средний уровень зарплат вырос на 10,9% за год.

В итоге получаем довольно безрадостную картину: вакансий становится больше, а вот кандидаты в прежнем количестве.

Получается высокий конкурс

Да, выходит, что привлечь внимание работодателя становится все сложнее.

А ведь главный инструмент на первоначальном плане у вас для этого один. Резюме. Как его правильно составить?

Четыре кита

Обязательно учтите несколько важных моментов.

Образование

Получить должность бухгалтера без профильного образования – сложно. Знание налогового законодательства и навыки работы с авансовыми отчетами – это профильные навыки бухгалтера, которые не изучишь в интернете за парочку вебинаров. Даже для стажерских позиций работодатели прописывают в требованиях высшее образование, хотя бы в процессе его получения.

Короче говоря, профильное образование – это ваш крутой козырь. А если проходили повышение квалификации – козырь вдвойне.

Добавить к образованию повышение квалификации можно прямо сейчас: пройдите курс «Клерка» по годовой отчетности 2022.

Это полноценная программа повышения квалификации с практическим уклоном. Слушатели получат все навыки для легкой и безрисковой сдачи отчетности. И что особенно важно – познакомятся с изменениями 2023 года.

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Опыт работы

Вот что лучше указывать в этом разделе, если работали с таким:

  • сверки с контрагентами;

  • расчеты с поставщиками и заказчиками;

  • работа с СПС и 1С;

  • составление ежемесячной, квартальной и годовой отчетности;

  • ведение участка заработной платы;

  • работа с налоговыми и проверяющими органами;

  • работа с первичной документацией;

  • контроль наличия договоров.

И так далее и тому подобное. Выделяйте все, с чем сталкивались на практике. А особенно то, что пришлось настраивать самому.

Достижения

Достижения в резюме – это отличная возможность выделить свои плюсы и запомниться рекрутеру. Попробуйте указать именно количественные результаты в цифрах – работодатели их любят.

Профессиональные навыки

Вот что среди них:

  • Эмоциональный интеллект и сотрудничество.

С этим у бухгалтеров чаще все в порядке: выражать (и контролировать) свои эмоции от очередных бредовых нововведений вы умеете.

  • Критическое мышление.

Учитесь анализировать проблемы на основе доказательств, а не слухов или предубеждений. С этим тоже все хорошо, видим по оживленному обсуждению, когда большинство хватается не за заголовок, а копает до первоисточника и строит взаимосвязь.

  • Гибкость и адаптивность.

Стремительное развитие технологий, с которыми нам иметь дело, автоматизация всего, постоянные отходы от прежних правил – наша реальность. Завтра все будет еще быстрее.

Вступайте в СПБ – ищите работу легче

Сообщество профессиональных бухгалтеров – это грандиозное объединение отрасли со всем опытом и многолетней экспертизой «Клерка», лучшего бухгалтерского СМИ России.

При вступлении в СПБ каждый участник заполняет карточку.

Это несколько строк о вашей работе, должностных обязанностях, навыках, умениях и интересах. По сути, ваше резюме.

Заполнять карточку быстро и легко: достаточно просто щелкнуть по ссылке. Дальше жмите «Вступить в сообщество». Заполняете заявку, грузите фотографию и готово. Получится полноценное резюме. Вот кусочек, как это может выглядеть:

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Что мне это даст

Ежедневно «Клерк» смотрят сотни тысяч читателей, и несколько тысяч из них – представители лучших работодателей страны. Некоторые открыто публикуют свои вакансии у нас в специальном разделе.

Но карточка участника Сообщества профессиональных бухгалтеров покажет им всем, насколько вы крутой специалист. И не просто специалист, а человек, влюбленный в свою профессию.

Вступить в Сообщество профессиональных бухгалтеров

Клерк
Клерк
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Искать работу бухгалтерам становится все сложнее. Объясняем, как не прогореть

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