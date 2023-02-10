Бухгалтеры, мы знаем, как спасти ваши нервы! Записывайтесь на первую онлайн-конференцию «Клерка» прямо сейчас

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Да, но какая полезная! Мы еще ни разу не проводили конференции и немного волнуемся. Собрали команду лучших, чтобы сделать это: онлайн-конференцию «ЕНП. Годовая отчетность. ЕФС-1. Налоговые проверки-2023».

Чего это вы волнуетесь?

Просто такой звездный состав у нас одновременно еще не выступал:

Елена Ярушкина, к.э.н., доцент, главный бухгалтер (6 уровень квалификации), руководитель Центра обучения «Клерка»;

Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра

Вячеслав Василевский, адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей»

Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для «Клерка» и Geekbrains;

Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting

Вы их всех, конечно, знаете: они провели на «Клерке» десятки вебинаров, написали сотни комментариев и консультаций для наших подписчиков. И теперь придут со своим опытом, чтобы спасти ваш 2023 год от выгорания на работе и желания уйти в спячку, пока все не наладится.

Что в итоге получите

Знания экспертов по самым важным темам года:

переход на ЕНП;

изменения в годовой отчетности;

ЕФС-1 и изменения в кадровом учете;

налоговые проверки – 2023: как будут проходить и почему.

Сможете задать любые вопросы по этим темам, получить ответы и полезные материалы. В общем, поможем настроить самые сложные процессы в вашей организации, чтобы спокойно работать. Даже с учетом того, что все постоянно меняется.

Ладно, давайте попробуем

Отлично, тогда скорее регистрируйтесь на конференцию

Важное примечание: для подписчиков Клерк.Премиума, слушателей курсов повышения квалификации и профпереподготовки Центра обучения «Клерка» и Аттестованных участников Сообщества профбухгалтеров все бесплатно. Мы вышлем вам доступ на почту.

Еще вступать куда-то надо?

Это необязательно, но важно, если вы хотите бесплатный доступ к конференции. Инструкцию, как стать участником Сообщества профессиональных бухгалтеров и зачем нужна аттестация, мы размещали здесь.

В Сообществе всего за месяц уже 500 участников: это не только возможность общаться, но и получать уникальный опыт коллег. А теперь еще и участвовать в конференциях!

А о том, чем поможет «Клерк.Премиум», писали буквально вчера: все просто и понятно.

Во сколько встречаемся?

Когда? 14 марта. Встречаемся онлайн в 11.00 мск.

Общаться будем «до победного»: вопросов много, ответить постараемся на все.