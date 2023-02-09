Обзоры для бухгалтера

ЕНП достал всех. Как «Клерк.Премиум» помогаетт бухгалтеру не читать ленту новостей и все равно быть в курсе изменений

Начало года обрушилось на бухгалтера как бочка с ледяной водой: новые отчеты, уведомления, новый фонд, новая уплата налогов. Мало того, что это все новое, оно ещё и не работает как надо. Неужели каждый месяц будет ощущаться за два? Решение, как сберечь нервную систему, все-таки есть.

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ЕНП достал всех. Как «Клерк.Премиум» помогаетт бухгалтеру не читать ленту новостей и все равно быть в курсе изменений
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Шаг 1. Помогаем успокоиться

Поток новостей с 1 января стал в десятки раз морально тяжелее. Настолько тяжелее, что открывать ленту хочется все меньше. Вот только за последнюю неделю: 

В промежутках между этими непростыми вопросами теряются другие изменения и разъяснения. Например, заполнение ЕФС-1, валютные вопросы и переводы в 2023 году. 

С «Клерк.Премиумом» читать новости каждый день будет не нужно. Обо всех важных новшествах мы напишем в «Разборах», а разобрать конкретные ситуации помогут наши эксперты в «Консультациях».

Шаг 2. Собираем все новшества в кучу

Чтобы не собирать новости по теме в одном месте, достаточно просто следить за нашими вебинарами. Топ лучших экспертов со всей России всего за час расскажут для вас все самое актуальное по конкретной теме — и еще ответят на ваши вопросы.

Вот, например, встреча с экспертом по договорам ГПХ, а здесь будет полный обзор всех последних законов для работы бизнеса.

Шаг 3. Раскладываем все по полочкам

«Клерк.Премиум» научит разбираться с самыми запутанными ситуациями. И даже если решения нет, мы подскажем, откуда его ждать.

Из актуального: прямо сейчас все бухгалтеры разбираются с формой ЕФС-1. Она появилась в жизни бухгалтера и кадровика из-за объединения фондов и главная ее сложность в том, что сдавать каждый раздел надо в всое время. Наши гуру отчетности ежедневно выпускают специальные "Разборы", чтобы вы могли быть в курсе важных деталей.

Шаг 4. Будем рядом, если вдруг прилетит что-то еще

Время такое, что никогда не знаешь, а не появится ли с утра новый закон, который загонит всю работу в тупик? Мы всегда будем на связи, чтобы не только сообщить о таком законе, но еще и объяснить, как с ним быть.

В общем, не тратьте время на поиск нужной информации и обучений, просто подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

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  • помощь квалифицированных экспертов;
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  • консультации и регулярные разборы законодательства для бухгалтера.
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Обзоры для бухгалтера

ЕНП достал всех. Как «Клерк.Премиум» помогаетт бухгалтеру не читать ленту новостей и все равно быть в курсе изменений

Начало года обрушилось на бухгалтера как бочка с ледяной водой: новые отчеты, уведомления, новый фонд, новая уплата налогов. Мало того, что это все новое, оно ещё и не работает как надо. Неужели каждый месяц будет ощущаться за два? Решение, как сберечь нервную систему, все-таки есть.

ЕНП достал всех. Как «Клерк.Премиум» помогаетт бухгалтеру не читать ленту новостей и все равно быть в курсе изменений

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