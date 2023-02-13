ЕНП (единый налоговый платеж)

Как разобраться с ЕНП и ЕНС за один день и правильно заполнить платежку в 2023 году

Новости об ЕНП за последний месяц запутали даже гуру бухгалтерии: куда и что нести, как и что заполнять? Больше не надо отслеживать каждую мелочь. Мы нашли способ рассказать вам обо всем самом важном в новой системе уплаты налогов всего за один день.

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Как разобраться с ЕНП и ЕНС за один день и правильно заполнить платежку в 2023 году

Где узнать всю актуальную информацию

Чтобы вам не пришлось перебирать сотни источников и искать точную информацию, мы сделали онлайн-курс по ЕНП и ЕНС организаций, ИП и самозанятых.

Там собрали все, что известно по платежкам, уведомлениям, фиксированным взносам на сегодняшний день.

Что вы узнаете на курсе

Вы поймете, как работать с главными изменениями 2023 года:

  • что такое ЕНП и ЕНС;

  • как заполнить платежку на уплату ЕНП;

  • как заполнить уведомление по ЕНП;

  • как платить налог самозанятым и ИП;

  • что делать с фиксированными взносами ИП.

Уроки сделали лаконичными — к каждому прикрепили PDF-файл и конспект. В любой момент сможете открыть тему и повторить то, что забыли.

Отрывок курса енп.png
часть урока в курсе по ЕНП и ЕНС

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Курс ведут профессионалы — главный бухгалтер Елена Ярушкина и самый авторитетный бухгалтерский эксперт Надежда Камышева.

Когда пройдете курс — получите сертификат. Сможете показать руководителю или будущему работодателю и повесить на стену в красивую рамку.

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В 2023 году каждый бухгалтер должен знать все о ЕНП и ЕНС — без этих знаний работать будет гораздо труднее. 

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Клерк
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ЕНП (единый налоговый платеж)

Как разобраться с ЕНП и ЕНС за один день и правильно заполнить платежку в 2023 году

Новости об ЕНП за последний месяц запутали даже гуру бухгалтерии: куда и что нести, как и что заполнять? Больше не надо отслеживать каждую мелочь. Мы нашли способ рассказать вам обо всем самом важном в новой системе уплаты налогов всего за один день.

Как разобраться с ЕНП и ЕНС за один день и правильно заполнить платежку в 2023 году

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ЕНП (единый налоговый платеж)

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