Как разобраться с ЕНП и ЕНС за один день и правильно заполнить платежку в 2023 году

Где узнать всю актуальную информацию

Чтобы вам не пришлось перебирать сотни источников и искать точную информацию, мы сделали онлайн-курс по ЕНП и ЕНС организаций, ИП и самозанятых.

Там собрали все, что известно по платежкам, уведомлениям, фиксированным взносам на сегодняшний день.

Что вы узнаете на курсе

Вы поймете, как работать с главными изменениями 2023 года:

что такое ЕНП и ЕНС;

как заполнить платежку на уплату ЕНП;

как заполнить уведомление по ЕНП;

как платить налог самозанятым и ИП;

что делать с фиксированными взносами ИП.

Уроки сделали лаконичными — к каждому прикрепили PDF-файл и конспект. В любой момент сможете открыть тему и повторить то, что забыли.

часть урока в курсе по ЕНП и ЕНС

Курс ведут профессионалы — главный бухгалтер Елена Ярушкина и самый авторитетный бухгалтерский эксперт Надежда Камышева.

Когда пройдете курс — получите сертификат. Сможете показать руководителю или будущему работодателю и повесить на стену в красивую рамку.

Как получить онлайн-курс по ЕНП и ЕНС

К празднику всех влюбленных (особенно бухгалтеров в свою профессию) меняем цену на курс — всего 99 рублей до конца этой недели.

Без скидки курс стоит 3 500 ₽, поэтому лучше торопитесь, чтобы не опоздать и ухватить ценные знания по выгодной цене.

В 2023 году каждый бухгалтер должен знать все о ЕНП и ЕНС — без этих знаний работать будет гораздо труднее.

Получить онлайн-курс за 99 ₽