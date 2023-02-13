Как разобраться с ЕНП и ЕНС за один день и правильно заполнить платежку в 2023 году

Где узнать всю актуальную информацию
Чтобы вам не пришлось перебирать сотни источников и искать точную информацию, мы сделали онлайн-курс по ЕНП и ЕНС организаций, ИП и самозанятых.
Там собрали все, что известно по платежкам, уведомлениям, фиксированным взносам на сегодняшний день.
Что вы узнаете на курсе
Вы поймете, как работать с главными изменениями 2023 года:
что такое ЕНП и ЕНС;
как заполнить платежку на уплату ЕНП;
как заполнить уведомление по ЕНП;
как платить налог самозанятым и ИП;
что делать с фиксированными взносами ИП.
Уроки сделали лаконичными — к каждому прикрепили PDF-файл и конспект. В любой момент сможете открыть тему и повторить то, что забыли.
Курс ведут профессионалы — главный бухгалтер Елена Ярушкина и самый авторитетный бухгалтерский эксперт Надежда Камышева.
Когда пройдете курс — получите сертификат. Сможете показать руководителю или будущему работодателю и повесить на стену в красивую рамку.
Как получить онлайн-курс по ЕНП и ЕНС
К празднику всех влюбленных (особенно бухгалтеров в свою профессию) меняем цену на курс — всего 99 рублей до конца этой недели.
Без скидки курс стоит 3 500 ₽, поэтому лучше торопитесь, чтобы не опоздать и ухватить ценные знания по выгодной цене.
В 2023 году каждый бухгалтер должен знать все о ЕНП и ЕНС — без этих знаний работать будет гораздо труднее.